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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 11:24

  Damien написав:
  reus написав:Сегодня общался со своим приятелем. Он небольшой застройщик. .....Специализируется на эконом панельках правый, левый берег. С 24.02.22 ни одной продажи. "Отака х...ня, малята"
Да, все дома он достраивал и вводил в эксплуатацию с небольшими задержками, т. е. репутация норм, но это особо не помогает.

Не могу вспомнить ни одной панельки, которая была бы построена НЕ монстрами строительного рынка(типа ДБК4, Аркада, Житлоинвест).
Возможно, что не владею информацией, ткните носом

Вы не владеете информацией. Я тыкать носом не буду, зачем лишняя антиреклама компании. Я Вас не заставлю верить.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 11:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Успіх написав:так зразу за бетоном вишикуються в чергу військові, а також родичі загиблих воїнів - підкріпившись пільговою іпотекою під 3%

Не вишикуються, бо іпотека вимагає стабільних достатньо високих доходів, а вони, по перше, навіть зараз нестабільні, по друге, після перемоги і надбавок таких не буде
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 12:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Damien написав:Так тут еще бонус - в мирное время взлетающие самолеты.

это кому как - там если подумать - был реальный бонус в мирное время - 20 минут пешком до терминала аеропорта
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 12:35

  Успіх написав:Далі - повернеться(більша половина?) наших біженців закордону


может кто и вернётся - но если откроют границы многие будут выезжать
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 12:42

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Faceless написав:
  Успіх написав:так зразу за бетоном вишикуються в чергу військові, а також родичі загиблих воїнів - підкріпившись пільговою іпотекою під 3%

Не вишикуються, бо іпотека вимагає стабільних достатньо високих доходів, а вони, по перше, навіть зараз нестабільні, по друге, після перемоги і надбавок таких не буде
  BIGor написав:священий Грааль ще не знайшли, якщо буде масова іпотека під 3% - буде гіпер. Або Свириденко отримає нобелівку по економіці.

"Грааль" - давно існує)) - просто його треба розумно/хитро припіднести ;)

Давайте, я вам всім просто тут накидаю варіантів, а ви для себе виберете, який може "спрацювати" після війни/нашої перемоги:
1. 20% перший внесок + 3% на перший рік, а далі - звичайна ставка))
2. 50% перший внесок + 3% на перші 3р, а далі - звичайна ставка))
3. 70% перший внесок + 3% на перші 5р, а далі - звичайна ставка))


Погодьтесь, що для держави це☝️ краще, ніж просто купувати чи будувати житло і роздавати його безкоштовно для військових, родичів загиблих військових і простим пересічним, які втратили житло, але мають кошти на перший внесок!

А для тих хто втратив житло і немає коштів, то максимум що можуть - це якісь модульні будиночки, чи гуртожитки роздавати безкоштовно.... - і то це буде великий напряг для держави(хоч і єврОпа буде допомагати)

п.с.
Зрозумійте, іпотеку так, чи інакше - але потрібно запустити, щоб запустити будівництво і всі суміжні послуги/виробництва пов'язані з ним.

Чи які ви бачити варіанти розвитку будівництва... економіки?
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 14:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Успіх написав:1. 20% перший внесок + 3% на перший рік, а далі - звичайна ставка))

Фігові умови, які цільова аудиторія не потягне
  Успіх написав:2. 50% перший внесок + 3% на перші 3р, а далі - звичайна ставка))

Просто полегшення умов для тих, хто й так би потягнув або покупку або звичайні умови іпотеки. У масового споживача немає ні 50% внеску ні доходів, щоб після 3 року обслуговувати борг
  Успіх написав:3. 70% перший внесок + 3% на перші 5р, а далі - звичайна ставка))

Досить абсурдні умови
  Успіх написав:Зрозумійте, іпотеку так, чи інакше - але потрібно запустити, щоб запустити будівництво і всі суміжні послуги/виробництва пов'язані з ним.

Чи які ви бачити варіанти розвитку будівництва... економіки?

1) Здешевлення кредитів загалом
2) Врегулявання питань захисту кредиторів і процедури стягнення застави
3) І тільки після перших двох пунктів, коли іпотека масово запрацює сама, можна додатково запускати пільгові програми для окремих категорій
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 14:56

  reus написав:Сегодня общался со своим приятелем. Он небольшой застройщик. На рынке больше 10 лет. До 24.02.22 дела шли оч. хорошо. Специализируется на эконом панельках правый, левый берег. С 24.02.22 ни одной продажи. "Отака х...ня, малята"
Да, все дома он достраивал и вводил в эксплуатацию с небольшими задержками, т. е. репутация норм, но это особо не помогает.


Левый берег был в зоне риска, московиты подошли к Броварам.
Да и вообще по всему Киеву в новостроях кажеться дела у застройщиков идут очень туго, кредитное плечо убрали, многие кормушки прикрылись, IT релокейтнулись.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кто-то сталкивался с такой ситуацией ?
Оплата за квартиру в Евро з заграничного счета на счет в Украину застройщика ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:07

  uaprofi написав:
  Успіх написав:Далі - повернеться(більша половина?) наших біженців закордону


может кто и вернётся - но если откроют границы многие будут выезжать

При теперішній демографії, ціни вверх не підніме навіть іпотека під 0%.
Якщо ВВП впало на 1/3, то це 5 років, потрібно щоб ріст ВВП тримався стабільно +5..6%, синку, це фантастика, після 2014 сильно піднялося? 8 років завдяки небаченому QE в US та EC і то ледве-ледве вернулися ціни КРЖН до 2013.
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:10

  Хомякоид написав:
  reus написав:Сегодня общался со своим приятелем. Он небольшой застройщик. На рынке больше 10 лет. До 24.02.22 дела шли оч. хорошо. Специализируется на эконом панельках правый, левый берег. С 24.02.22 ни одной продажи. "Отака х...ня, малята"
Да, все дома он достраивал и вводил в эксплуатацию с небольшими задержками, т. е. репутация норм, но это особо не помогает.


Левый берег был в зоне риска, московиты подошли к Броварам.
Да и вообще по всему Киеву в новостроях кажеться дела у застройщиков идут очень туго, кредитное плечо убрали, многие кормушки прикрылись, IT релокейтнулись.

ІТ не релокейтнулося, точніше мало хто зміг.
Від багатьох відмовилися клієнти, бо ризик.
Зараз може бути чергова хвиля у зв"язку з ростом цін на енергоносії, підняттям ставок ФРС та ЄЦБ, та й глобальною рецесією.
Крім того, фіксований курс обміну теж не додає інтересу.
flyman
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