Додано: Пон 12 вер, 2022 12:42

Faceless написав: Успіх написав: так зразу за бетоном вишикуються в чергу військові, а також родичі загиблих воїнів - підкріпившись пільговою іпотекою під 3% так зразу за бетоном вишикуються в чергу військові, а також родичі загиблих воїнів - підкріпившись пільговою іпотекою під 3%

Не вишикуються, бо іпотека вимагає стабільних достатньо високих доходів, а вони, по перше, навіть зараз нестабільні, по друге, після перемоги і надбавок таких не буде Не вишикуються, бо іпотека вимагає стабільних достатньо високих доходів, а вони, по перше, навіть зараз нестабільні, по друге, після перемоги і надбавок таких не буде

BIGor написав: священий Грааль ще не знайшли, якщо буде масова іпотека під 3% - буде гіпер. Або Свириденко отримає нобелівку по економіці. священий Грааль ще не знайшли, якщо буде масова іпотека під 3% - буде гіпер. Або Свириденко отримає нобелівку по економіці.

"Грааль" - давно існує)) - просто його треба розумно/хитро припіднестиДавайте, я вам всім просто тут накидаю варіантів, а ви для себе виберете, який може "спрацювати" після війни/нашої перемоги:1. 20% перший внесок + 3% на перший рік, а далі - звичайна ставка))2. 50% перший внесок + 3% на перші 3р, а далі - звичайна ставка))3. 70% перший внесок + 3% на перші 5р, а далі - звичайна ставка))Погодьтесь, що для держави це☝️ краще, ніж просто купувати чи будувати житло і роздавати його безкоштовно для військових, родичів загиблих військових і простим пересічним, які втратили житло, але мають кошти на перший внесок!А для тих хто втратив житло і немає коштів, то максимум що можуть - це якісь модульні будиночки, чи гуртожитки роздавати безкоштовно.... - і то це буде великий напряг для держави(хоч і єврОпа буде допомагати)п.с.Зрозумійте, іпотеку так, чи інакше - але потрібно запустити, щоб запустити будівництво і всі суміжні послуги/виробництва пов'язані з ним.Чи які ви бачити варіанти розвитку будівництва... економіки?