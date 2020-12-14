RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10261102621026310264

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:11

  Хомякоид написав:Кто-то сталкивался с такой ситуацией ?
Оплата за квартиру в Евро з заграничного счета на счет в Украину застройщика ?

Нафіга?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29623
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1426 раз.
Подякували: 2553 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:20

  flyman написав:
  Хомякоид написав:Кто-то сталкивался с такой ситуацией ?
Оплата за квартиру в Евро з заграничного счета на счет в Украину застройщика ?

Нафіга?

видит дно,решил инвестнуцца.В бундесе честно заработал
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6996
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1417 раз.
Подякували: 1381 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:40

  flyman написав:
  Хомякоид написав:Кто-то сталкивался с такой ситуацией ?
Оплата за квартиру в Евро з заграничного счета на счет в Украину застройщика ?

Нафіга?


Та блять гроші на рахунку, 10 % інфлец, надоть кудась пристроїть.
Бачу дно.
Хоча з другого боку ЄЦБ буде облікову ставку до 2% піднімати, євро до долярчика має підрости
Хомякоид
 
Повідомлень: 2070
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2354 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:40

Из русских тг каналов

Крах сектора недвижимости Китая остановил машину экономического роста и спровоцировал увеличение безработицы. Западные производители потребительских товаров со значительным присутствием в стране вскоре могут ощутить эффект домино. Продажи смартфонов резко падают. Прогнозы Nike пессимистичны. В последнем квартале продажи Starbucks упали на 40%. Китай больше не будет столицей расходов на роскошь. Кроме того, падает спрос и на такие товары, как уголь, медь и железная руда.

Народный банк Китая борется с падением юаня. Однако при этом все ждут, что китайская валюта вскоре преодолеет отметку в 7:1 по отношению к доллару США. Юань демонстрирует рекордное падение за 17 лет. С начала года он упал на 9% по отношению к доллару США и на 25% - к РФ-фублю.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14464
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2069 раз.
Подякували: 2917 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10261102621026310264
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zerocool і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2307, 2308, 2309
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23087 13061192
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 вер, 2022 10:57
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4898103
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4294
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (559)
12.09.2022 16:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.