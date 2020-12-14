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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 вер, 2022 15:11
Хомякоид написав:
Кто-то сталкивался с такой ситуацией ?
Оплата за квартиру в Евро з заграничного счета на счет в Украину застройщика ?
Нафіга?
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flyman
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Додано: Пон 12 вер, 2022 15:20
flyman написав: Хомякоид написав:
Кто-то сталкивался с такой ситуацией ?
Оплата за квартиру в Евро з заграничного счета на счет в Украину застройщика ?
Нафіга?
видит дно,решил инвестнуцца.В бундесе честно заработал
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Додано: Пон 12 вер, 2022 15:40
flyman написав: Хомякоид написав:
Кто-то сталкивался с такой ситуацией ?
Оплата за квартиру в Евро з заграничного счета на счет в Украину застройщика ?
Нафіга?
Та блять гроші на рахунку, 10 % інфлец, надоть кудась пристроїть.
Бачу дно.
Хоча з другого боку ЄЦБ буде облікову ставку до 2% піднімати, євро до долярчика має підрости
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Додано: Пон 12 вер, 2022 15:40
Крах сектора недвижимости Китая остановил машину экономического роста и спровоцировал увеличение безработицы. Западные производители потребительских товаров со значительным присутствием в стране вскоре могут ощутить эффект домино. Продажи смартфонов резко падают. Прогнозы Nike пессимистичны. В последнем квартале продажи Starbucks упали на 40%. Китай больше не будет столицей расходов на роскошь. Кроме того, падает спрос и на такие товары, как уголь, медь и железная руда.
Народный банк Китая борется с падением юаня. Однако при этом все ждут, что китайская валюта вскоре преодолеет отметку в 7:1 по отношению к доллару США. Юань демонстрирует рекордное падение за 17 лет. С начала года он упал на 9% по отношению к доллару США и на 25% - к РФ-фублю.
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