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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 вер, 2022 15:11
Хомякоид написав:
Кто-то сталкивался с такой ситуацией ?
Оплата за квартиру в Евро з заграничного счета на счет в Украину застройщика ?
Нафіга?
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Додано: Пон 12 вер, 2022 15:20
flyman написав: Хомякоид написав:
Кто-то сталкивался с такой ситуацией ?
Оплата за квартиру в Евро з заграничного счета на счет в Украину застройщика ?
Нафіга?
видит дно,решил инвестнуцца.В бундесе честно заработал
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Додано: Пон 12 вер, 2022 15:40
flyman написав: Хомякоид написав:
Кто-то сталкивался с такой ситуацией ?
Оплата за квартиру в Евро з заграничного счета на счет в Украину застройщика ?
Нафіга?
Та блять гроші на рахунку, 10 % інфлец, надоть кудась пристроїть.
Бачу дно.
Хоча з другого боку ЄЦБ буде облікову ставку до 2% піднімати, євро до долярчика має підрости
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Додано: Пон 12 вер, 2022 15:59
Хомякоид написав: flyman написав: Хомякоид написав:
Кто-то сталкивался с такой ситуацией ?
Оплата за квартиру в Евро з заграничного счета на счет в Украину застройщика ?
Нафіга?
Та блять гроші на рахунку, 10 % інфлец, надоть кудась пристроїть.
Бачу дно.
Хоча з другого боку ЄЦБ буде облікову ставку до 2% піднімати, євро до долярчика має підрости
І 10% втратити тільки на конвертації?
Дна наразі не видно.
Коли все падає, вкладатися потрібно в те що менш за все знецінюється.
А менш за все живий кеш буде знецінюватися.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 17:07
flyman написав: Хомякоид написав: Хомякоид написав:
Кто-то сталкивался с такой ситуацией ?
Оплата за квартиру в Евро з заграничного счета на счет в Украину застройщика ?
Та блять гроші на рахунку, 10 % інфлец, надоть кудась пристроїть.
Бачу дно.
Хоча з другого боку ЄЦБ буде облікову ставку до 2% піднімати, євро до долярчика має підрости
І 10% втратити тільки на конвертації?
Дна наразі не видно.
Коли все падає, вкладатися потрібно в те що менш за все знецінюється.
А менш за все живий кеш буде знецінюватися.
реал шоу "тупой и еще тупее"
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