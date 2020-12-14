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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 вер, 2022 19:39
vitaliian написав: flyman написав: beee написав:
Вот я и Варшаве.
Теперь я знаю, где самый медленный ресторан, который сейчас не может себе позволить ни один украинец (макдональдс)
beee, на якій підставі ти покинув неньку?
Многодетных и многоженцев выпускают.
Сейчас лавочку с многодетством прикрыли. Только многоженство оставили.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 19:56
airmax78 написав:
Я сподіваюсь це в Чабанах?
Диверсифікація рулить.
Чабани парадіз так і залишиться в одному екземплярі.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 20:04
Хомякоид написав: airmax78 написав:
Я сподіваюсь це в Чабанах?
Диверсифікація рулить.
Чабани парадіз так і залишиться в одному екземплярі.
Уіннится?
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Додано: Пон 12 вер, 2022 20:07
beee написав:
Вот я и Варшаве.
Теперь я знаю, где самый медленный ресторан, который сейчас не может себе позволить ни один украинец (макдональдс)
Вы же понимаете, что до конца войны назад ходу нет?
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