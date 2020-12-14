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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 125
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
22
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 19:39

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  beee написав:Вот я и Варшаве.
Теперь я знаю, где самый медленный ресторан, который сейчас не может себе позволить ни один украинец (макдональдс)

beee, на якій підставі ти покинув неньку?

Многодетных и многоженцев выпускают.

Сейчас лавочку с многодетством прикрыли. Только многоженство оставили.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 19:56

  airmax78 написав:Я сподіваюсь це в Чабанах?


Диверсифікація рулить.
Чабани парадіз так і залишиться в одному екземплярі.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 20:04

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Я сподіваюсь це в Чабанах?


Диверсифікація рулить.
Чабани парадіз так і залишиться в одному екземплярі.

Уіннится?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 20:07

  beee написав:Вот я и Варшаве.
Теперь я знаю, где самый медленный ресторан, который сейчас не может себе позволить ни один украинец (макдональдс)

Вы же понимаете, что до конца войны назад ходу нет?
BIGor
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