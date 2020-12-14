Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 вер, 2022 15:11
Хомякоид написав:
Кто-то сталкивался с такой ситуацией ?
Оплата за квартиру в Евро з заграничного счета на счет в Украину застройщика ?
Нафіга?
flyman
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Додано: Пон 12 вер, 2022 15:20
flyman написав: Хомякоид написав:
Кто-то сталкивался с такой ситуацией ?
Оплата за квартиру в Евро з заграничного счета на счет в Украину застройщика ?
Нафіга?
видит дно,решил инвестнуцца.В бундесе честно заработал
Мизантрóп
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Додано: Пон 12 вер, 2022 15:40
flyman написав: Хомякоид написав:
Кто-то сталкивался с такой ситуацией ?
Оплата за квартиру в Евро з заграничного счета на счет в Украину застройщика ?
Нафіга?
гроші на рахунку, 10 % інфлец, надоть кудась пристроїть.
Бачу дно.
Хоча з другого боку ЄЦБ буде облікову ставку до 2% піднімати, євро до долярчика має підрости
Хомякоид
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Додано: Пон 12 вер, 2022 15:59
І 10% втратити тільки на конвертації?
Дна наразі не видно. Коли все падає, вкладатися потрібно в те що менш за все знецінюється. А менш за все живий кеш буде знецінюватися.
flyman
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Додано: Пон 12 вер, 2022 18:13
Я сподіваюсь це в Чабанах?
airmax78
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Додано: Пон 12 вер, 2022 19:56
airmax78 написав:
Я сподіваюсь це в Чабанах?
Диверсифікація рулить.
Чабани парадіз так і залишиться в одному екземплярі.
Хомякоид
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Додано: Пон 12 вер, 2022 20:04
Хомякоид написав: airmax78 написав:
Я сподіваюсь це в Чабанах?
Диверсифікація рулить.
Чабани парадіз так і залишиться в одному екземплярі.
Уіннится?
flyman
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Додано: Пон 12 вер, 2022 21:13
Хомякоид написав: airmax78 написав:
Я сподіваюсь це в Чабанах?
Диверсифікація рулить.
Чабани парадіз так і залишиться в одному екземплярі.
о, є відповідь на твої страхи про інфляцію
https://themakingofamillionaire.com/no-33-of-americans-making-250-000-are-not-living-paycheck-to-paycheck-4ea29e18f0f1
By the way, a
fixed-rate mortgage is also the single best hedge against inflation
you will ever find. My mortgage is fixed at 2%, while inflation is 8%.
тобто заробив 6% на інфляції
flyman
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