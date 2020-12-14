|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 вер, 2022 09:49
Їдете в НЙ влаштовуватися плиточником?
Це ж не кожен ІТ сінйор тут має такий рейт, а ще мінус на фіксованому курсі.
-
flyman
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 29633
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1426 раз.
- Подякували: 2553 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 13 вер, 2022 10:36
flyman
Мух, там на полтос в год можно ноги протянуть если хату норм снимать и не жрать как ты просроченную вермишель
Хотя может у них там общага какая мексовская с арендой койки сотня в мес и повар один на весь барак шо кормит их чили-корн-карне вечером по червонцу с рыла от пуза, остальное на карту жене в Гвадалахару босс скидывает шоб персонал на выхи по проституткам и бухлу не прогуливался с пятницы по среду
А чего он так засрался то в процессе ремонта, коки что ли пережевал или косяк великоват на перекуре оказался?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2534
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 вер, 2022 10:38
барабашов написав:
А чего он так засрался то в процессе ремонта
То плитка прихованого монтажу. На вигляд, як штукатурка, а то - плитка прихована
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31941
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7577 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Вів 13 вер, 2022 22:08
что нового? обвалилось уже чи ще нє?
-
beee
-
-
- Повідомлень: 911
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 222 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 вер, 2022 22:17
beee написав:
что нового? обвалилось уже чи ще нє?
ждем-с отопление и начислений за него.С апреля уже по трохи начисляют.Как там? Хорошо где нас нема?
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7002
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1419 раз.
- Подякували: 1381 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23087
|13061883
|
Вів 06 вер, 2022 10:57
Frant
|
|1111
|4898148
|
|
|3
|4297
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|