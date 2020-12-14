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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10263102641026510266>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 126
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 09:49

  airmax78 написав:Мастер-класс от ньюйоркских плиточников: https://m.facebook.com/100069848666441/ ... 294624384/
25 долл.США за час работы.

Їдете в НЙ влаштовуватися плиточником?

Це ж не кожен ІТ сінйор тут має такий рейт, а ще мінус на фіксованому курсі.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 10:36

flyman
Мух, там на полтос в год можно ноги протянуть если хату норм снимать и не жрать как ты просроченную вермишель
Хотя может у них там общага какая мексовская с арендой койки сотня в мес и повар один на весь барак шо кормит их чили-корн-карне вечером по червонцу с рыла от пуза, остальное на карту жене в Гвадалахару босс скидывает шоб персонал на выхи по проституткам и бухлу не прогуливался с пятницы по среду
А чего он так засрался то в процессе ремонта, коки что ли пережевал или косяк великоват на перекуре оказался?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 10:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:А чего он так засрался то в процессе ремонта

То плитка прихованого монтажу. На вигляд, як штукатурка, а то - плитка прихована
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 22:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

что нового? обвалилось уже чи ще нє?
beee
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 22:17

  beee написав:что нового? обвалилось уже чи ще нє?

ждем-с отопление и начислений за него.С апреля уже по трохи начисляют.Как там? Хорошо где нас нема?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 01:47

  airmax78 написав:Мастер-класс от ньюйоркских плиточников: https://m.facebook.com/100069848666441/ ... 294624384/
25 долл.США за час работы.


"Не, ну реально запарили флудерасты!
Медленно шевеля губами, читаем название ветки.
Дафачки, а не пойти-ли вам резвиться на кидстафф?"
(ТМ Прохожий)

ЕсичЁ (ТМ Биг539) "кидстафф", то есть ветка о недвижимости, где можно общаться на все почти темы, тут:
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості й

Я просто смотрю как модераторы сносят тонны постов...
не жалко зря стертой клавы?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 01:49

  flyman написав:
  airmax78 написав:Мастер-класс от ньюйоркских плиточников: https://m.facebook.com/100069848666441/ ... 294624384/
25 долл.США за час работы.

Їдете в НЙ влаштовуватися плиточником?

Це ж не кожен ІТ сінйор тут має такий рейт, а ще мінус на фіксованому курсі.


В НЙ 25 в час - это очень скромно. Очень.
Но жить можно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 08:41

  beee написав:что нового? обвалилось уже чи ще нє?

В Омерике уже
Обвал спроса вызван потерей почти 20% покупательского интереса.

Вот 10 городов с наибольшей долей снижения цен среди выставленных на продажу объектов в июне, по данным Realtor.com.

Рино, штат Невада: 32,4% объектов снизили цену.
Остин, штат Техас: 32.4%
Феникс, Аризона: 29,5%
Анкоридж, Аляска: 28,5%
Бойсе, штат Айдахо: 28,4%
Огден, штат Юта: 27,4%
Сакраменто, Калифорния: 25,2%
Колорадо-Спрингс, Колорадо: 25,1%
Эвансвилл, Индиана: 24,7%
Медфорд, Орегон: 23,2%

Как говорил Прох-Перв - Никогда такого не было и вот опять.
Недострой Таряна - самый дорогой ЖК на планете Земля.
Калибр прилетающий из за горизонта это элитно.
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 08:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Как-то тихо на ветке - понурые риэлторы и продажники уже нашли новые места приложения своего красноречия?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 09:57

  striped написав:Как-то тихо на ветке - понурые риэлторы и продажники уже нашли новые места приложения своего красноречия?

Экономим силы - покушать теперь удается не чаще одного раза в день.
airmax78
 
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