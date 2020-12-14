|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 вер, 2022 10:25
airmax78 написав: striped написав:
Как-то тихо на ветке - понурые риэлторы и продажники уже нашли новые места приложения своего красноречия?
Экономим силы - покушать теперь удается не чаще одного раза в день.
Боюсь даже подумать, как часто моетесь )
По чем свет в Вене?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6913
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 2062 раз.
- Подякували: 1848 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 14 вер, 2022 10:30
sequence написав: airmax78 написав: striped написав:
Как-то тихо на ветке - понурые риэлторы и продажники уже нашли новые места приложения своего красноречия?
Экономим силы - покушать теперь удается не чаще одного раза в день.
Боюсь даже подумать, как часто моетесь )
По чем свет в Вене?
Зі світлом проблеми немає - є велик і динамомашина
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31943
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7578 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23087
|13062092
|
Вів 06 вер, 2022 10:57
Frant
|
|1111
|4898164
|
|
|3
|4297
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim