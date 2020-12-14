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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10263102641026510266

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 126
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
2%
3
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:25

  airmax78 написав:
  striped написав:Как-то тихо на ветке - понурые риэлторы и продажники уже нашли новые места приложения своего красноречия?

Экономим силы - покушать теперь удается не чаще одного раза в день.

Боюсь даже подумать, как часто моетесь )
По чем свет в Вене?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:30

  sequence написав:
  airmax78 написав:
  striped написав:Как-то тихо на ветке - понурые риэлторы и продажники уже нашли новые места приложения своего красноречия?

Экономим силы - покушать теперь удается не чаще одного раза в день.

Боюсь даже подумать, как часто моетесь )
По чем свет в Вене?

Зі світлом проблеми немає - є велик і динамомашина
Faceless
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Модератор
 
Повідомлень: 31943
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  #<1 ... 10263102641026510266
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