Боюсь даже подумать, как часто моетесь )
По чем свет в Вене?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 вер, 2022 10:25
Додано: Сер 14 вер, 2022 10:30
Зі світлом проблеми немає - є велик і динамомашина
Додано: Сер 14 вер, 2022 11:57
Там недавно прошел дождь.
Народ помылся на месяц вперед, заодно и воды набрал для хознужд.
Свет дорогой, чтобы сэкономить жители втихаря запитываются от шестикиловаттных линий метрополитена. Местные жрицы любви смеются в лицо, когда им предлагают евро, в прайсе все цены указаны в батарейках ААА. Владельцы солнечных панелей в Вене теперь поичислены к лику олигархов. Удар электрошокером нынче в Австрии считается срочной волонтерской помощью, за ним в пунктах прожаривания дуп очередь нужно занимать еще с ночи.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|