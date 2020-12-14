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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10264102651026610267>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 128
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:25

  airmax78 написав:
  striped написав:Как-то тихо на ветке - понурые риэлторы и продажники уже нашли новые места приложения своего красноречия?

Экономим силы - покушать теперь удается не чаще одного раза в день.

Боюсь даже подумать, как часто моетесь )
По чем свет в Вене?
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:30

  sequence написав:
  airmax78 написав:
  striped написав:Как-то тихо на ветке - понурые риэлторы и продажники уже нашли новые места приложения своего красноречия?

Экономим силы - покушать теперь удается не чаще одного раза в день.

Боюсь даже подумать, как часто моетесь )
По чем свет в Вене?

Зі світлом проблеми немає - є велик і динамомашина
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 11:57

  sequence написав:
  airmax78 написав:
  striped написав:Как-то тихо на ветке - понурые риэлторы и продажники уже нашли новые места приложения своего красноречия?

Экономим силы - покушать теперь удается не чаще одного раза в день.

Боюсь даже подумать, как часто моетесь )
По чем свет в Вене?

Там недавно прошел дождь.
Народ помылся на месяц вперед, заодно и воды набрал для хознужд.
Свет дорогой, чтобы сэкономить жители втихаря запитываются от шестикиловаттных линий метрополитена. Местные жрицы любви смеются в лицо, когда им предлагают евро, в прайсе все цены указаны в батарейках ААА. Владельцы солнечных панелей в Вене теперь поичислены к лику олигархов. Удар электрошокером нынче в Австрии считается срочной волонтерской помощью, за ним в пунктах прожаривания дуп очередь нужно занимать еще с ночи.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:58

  sequence написав:
  airmax78 написав:
  striped написав:Как-то тихо на ветке - понурые риэлторы и продажники уже нашли новые места приложения своего красноречия?

Экономим силы - покушать теперь удается не чаще одного раза в день.

Боюсь даже подумать, как часто моетесь )
По чем свет в Вене?

Я же писал - 34.8 цента за 1кВт. Особо не пошикуешь. Моемся с закупоренной пробкой ванной - собираем воду. Потом этой водой смываем или используем в стиральной машине. Спасает ночной тариф - ночью гладим, пылесосим, готовим на электроплите и в духовке. Красные ценники в АТБ сменили красные наклейки с -25%/-50% на продукты у которых заканчивается/закончился срок годности.
Ребята, вас всех это тоже ждет - готовьтесь заранее и воспитывайте в себе привычку экономить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 15:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Я же писал - 34.8 цента за 1кВт. Особо не пошикуешь.

Мне насчитали 364 кВт за прошлый месяц. Это я сам живу.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 15:28

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Я же писал - 34.8 цента за 1кВт. Особо не пошикуешь.

Мне насчитали 364 кВт за прошлый месяц. Это я сам живу.

Ну вот, 5300 грн. в местных ценах только за э/э - а это всго-лишь вершина айсберга местных коммунальных платежей, способных отправить на дно любой финансовый Титаник.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 15:32

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Я же писал - 34.8 цента за 1кВт. Особо не пошикуешь.

Мне насчитали 364 кВт за прошлый месяц. Это я сам живу.

Ну вот, 5300 грн. в местных ценах только за э/э - а это всго-лишь вершина айсберга местных коммунальных платежей, способных отправить на дно любой финансовый Титаник.

Тоже потребляете 364 кВт на одного человека?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 15:35

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Мне насчитали 364 кВт за прошлый месяц. Это я сам живу.

Ну вот, 5300 грн. в местных ценах только за э/э - а это всго-лишь вершина айсберга местных коммунальных платежей, способных отправить на дно любой финансовый Титаник.

Тоже потребляете 364 кВт на одного человека?

После первого счета за э/э - уже нет.
Если кому-то предложат переехать жить в Австрию, просто вежливо откажитесь. Скажите так: "НА НАХ..!" (с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 16:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

:mrgreen: "Модерация на форуме присутствует?"(ТМ Прохожий) :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 16:18

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Я же писал - 34.8 цента за 1кВт. Особо не пошикуешь.

Мне насчитали 364 кВт за прошлый месяц. Это я сам живу.

Ну вот, 5300 грн. в местных ценах только за э/э - а это всго-лишь вершина айсберга местных коммунальных платежей, способных отправить на дно любой финансовый Титаник.

а что еще сильно тянет? За тепло, понятно, пока рано говорить
Лайфхак держите - водой с ванной, в которой помылось несколько человек можно смывать унитаз. Пищу готовить на ней не советую
sequence
 
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