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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 вер, 2022 10:25
airmax78 написав: striped написав:
Как-то тихо на ветке - понурые риэлторы и продажники уже нашли новые места приложения своего красноречия?
Экономим силы - покушать теперь удается не чаще одного раза в день.
Боюсь даже подумать, как часто моетесь )
По чем свет в Вене?
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Додано: Сер 14 вер, 2022 10:30
sequence написав: airmax78 написав: striped написав:
Как-то тихо на ветке - понурые риэлторы и продажники уже нашли новые места приложения своего красноречия?
Экономим силы - покушать теперь удается не чаще одного раза в день.
Боюсь даже подумать, как часто моетесь )
По чем свет в Вене?
Зі світлом проблеми немає - є велик і динамомашина
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Додано: Сер 14 вер, 2022 11:57
sequence написав: airmax78 написав: striped написав:
Как-то тихо на ветке - понурые риэлторы и продажники уже нашли новые места приложения своего красноречия?
Экономим силы - покушать теперь удается не чаще одного раза в день.
Боюсь даже подумать, как часто моетесь )
По чем свет в Вене?
Там недавно прошел дождь.
Народ помылся на месяц вперед, заодно и воды набрал для хознужд.
Свет дорогой, чтобы сэкономить жители втихаря запитываются от шестикиловаттных линий метрополитена. Местные жрицы любви смеются в лицо, когда им предлагают евро, в прайсе все цены указаны в батарейках ААА. Владельцы солнечных панелей в Вене теперь поичислены к лику олигархов. Удар электрошокером нынче в Австрии считается срочной волонтерской помощью, за ним в пунктах прожаривания дуп очередь нужно занимать еще с ночи.
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Додано: Сер 14 вер, 2022 14:58
sequence написав: airmax78 написав: striped написав:
Как-то тихо на ветке - понурые риэлторы и продажники уже нашли новые места приложения своего красноречия?
Экономим силы - покушать теперь удается не чаще одного раза в день.
Боюсь даже подумать, как часто моетесь )
По чем свет в Вене?
Я же писал - 34.8 цента за 1кВт. Особо не пошикуешь. Моемся с закупоренной пробкой ванной - собираем воду. Потом этой водой смываем или используем в стиральной машине. Спасает ночной тариф - ночью гладим, пылесосим, готовим на электроплите и в духовке. Красные ценники в АТБ сменили красные наклейки с -25%/-50% на продукты у которых заканчивается/закончился срок годности.
Ребята, вас всех это тоже ждет - готовьтесь заранее и воспитывайте в себе привычку экономить.
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Додано: Сер 14 вер, 2022 15:22
airmax78 написав:
Я же писал - 34.8 цента за 1кВт. Особо не пошикуешь.
Мне насчитали 364 кВт за прошлый месяц. Это я сам живу.
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Додано: Сер 14 вер, 2022 15:28
BIGor написав: airmax78 написав:
Я же писал - 34.8 цента за 1кВт. Особо не пошикуешь.
Мне насчитали 364 кВт за прошлый месяц. Это я сам живу.
Ну вот, 5300 грн. в местных ценах только за э/э - а это всго-лишь вершина айсберга местных коммунальных платежей, способных отправить на дно любой финансовый Титаник.
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Додано: Сер 14 вер, 2022 15:32
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Я же писал - 34.8 цента за 1кВт. Особо не пошикуешь.
Мне насчитали 364 кВт за прошлый месяц. Это я сам живу.
Ну вот, 5300 грн. в местных ценах только за э/э - а это всго-лишь вершина айсберга местных коммунальных платежей, способных отправить на дно любой финансовый Титаник.
Тоже потребляете 364 кВт на одного человека?
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Додано: Сер 14 вер, 2022 15:35
BIGor написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Мне насчитали 364 кВт за прошлый месяц. Это я сам живу.
Ну вот, 5300 грн. в местных ценах только за э/э - а это всго-лишь вершина айсберга местных коммунальных платежей, способных отправить на дно любой финансовый Титаник.
Тоже потребляете 364 кВт на одного человека?
После первого счета за э/э - уже нет.
Если кому-то предложат переехать жить в Австрию, просто вежливо откажитесь. Скажите так: "НА НАХ..!" (с)
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Додано: Сер 14 вер, 2022 16:17
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Додано: Сер 14 вер, 2022 16:18
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Я же писал - 34.8 цента за 1кВт. Особо не пошикуешь.
Мне насчитали 364 кВт за прошлый месяц. Это я сам живу.
Ну вот, 5300 грн. в местных ценах только за э/э - а это всго-лишь вершина айсберга местных коммунальных платежей, способных отправить на дно любой финансовый Титаник.
а что еще сильно тянет? За тепло, понятно, пока рано говорить
Лайфхак держите - водой с ванной, в которой помылось несколько человек можно смывать унитаз. Пищу готовить на ней не советую
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