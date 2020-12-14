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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 вер, 2022 16:21
Все исключительно по теме ветки. Зачем сейчас некоторые пытаются выйти из киевской недвиги? Чтобы зайты в какую-то забугорную. Но они должны себе четко представлять что их ждет. Ведь, например, от того что ты не живешь в квартире 2,36 евро за метр на содержание дома и придомовой тебе никто не отменит.
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 14 вер, 2022 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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airmax78
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Додано: Сер 14 вер, 2022 16:23
sequence написав: airmax78 написав: BIGor написав:
Мне насчитали 364 кВт за прошлый месяц. Это я сам живу.
Ну вот, 5300 грн. в местных ценах только за э/э - а это всго-лишь вершина айсберга местных коммунальных платежей, способных отправить на дно любой финансовый Титаник.
а что еще сильно тянет? За тепло, понятно, пока рано говорить Лайфхак держите - водой с ванной, в которой помылось несколько человек можно смывать унитаз.
Пищу готовить на ней не советую
Тоже мне лайфхак: уже 6 месяцев так делаем.
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airmax78
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Додано: Сер 14 вер, 2022 16:29
BIGor написав: airmax78 написав:
Я же писал - 34.8 цента за 1кВт. Особо не пошикуешь.
Мне насчитали 364 кВт за прошлый месяц. Это я сам живу.
Это что же такое надо потреблять на такие цифры ?
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pesikot
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Додано: Сер 14 вер, 2022 16:31
pesikot написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Я же писал - 34.8 цента за 1кВт. Особо не пошикуешь.
Мне насчитали 364 кВт за прошлый месяц. Это я сам живу.
Это что же такое надо потреблять на такие цифры ?
Бойлер, кондер, электроплита и разное по мелочи
У меня без всяких теплых полов меньше 500 не бывает. А если включаешь пол, еще плюс столько же
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sequence
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Додано: Сер 14 вер, 2022 16:40
sequence написав: pesikot написав: BIGor написав:
Мне насчитали 364 кВт за прошлый месяц. Это я сам живу.
Это что же такое надо потреблять на такие цифры ?
Бойлер, кондер, электроплита и разное по мелочи
У меня без всяких теплых полов меньше 500 не бывает. А если включаешь пол, еще плюс столько же
Так он же один живёт.
Хотя, может он любит принять ванну 2 раза в день
И кондей 24/7 в режиме +18
Потому что, даже на электроплите на одного невозможно столько наготовить
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pesikot
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Додано: Сер 14 вер, 2022 16:44
pesikot написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Я же писал - 34.8 цента за 1кВт. Особо не пошикуешь.
Мне насчитали 364 кВт за прошлый месяц. Это я сам живу.
Это что же такое надо потреблять на такие цифры ?
У нас на одного трохи більше виходить. Просто все на електриці
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Faceless
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Додано: Сер 14 вер, 2022 16:59
Учитесь экономии, друзья! 177 кВтч в месяц. В квартире проживают 4 взрослых и 1 ребенок. Нет, все-таки если вам предложат переехать жить в Австрию - соглашайтесь. Приедете, научитесь экономии, сортировке мусора, правилам дорожного движения, своевременной и обязательной оплате парковки и штрафов за неправильную парковку и т.д. и т.п. и через годик возвращайтесь в Украину.
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airmax78
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Додано: Сер 14 вер, 2022 17:08
pesikot написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Я же писал - 34.8 цента за 1кВт. Особо не пошикуешь.
Мне насчитали 364 кВт за прошлый месяц. Это я сам живу.
Это что же такое надо потреблять на такие цифры ?
Это новая мутка поставщика, счетчики сами отправляют показания, но уже оказалось не правильные, на самом деле потребляю около 60-70кВт, воды до 0,8 м2
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BIGor
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Додано: Сер 14 вер, 2022 17:09
Влаштували клоунаду.
Сумно.
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kyk
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Додано: Сер 14 вер, 2022 17:09
airmax78 написав:
Учитесь экономии, друзья! 177 кВтч в месяц. В квартире проживают 4 взрослых и 1 ребенок. Нет, все-таки если вам предложат переехать жить в Австрию - соглашайтесь. Приедете, научитесь экономии, сортировке мусора, правилам дорожного движения, своевременной и обязательной оплате парковки и штрафов за неправильную парковку
и т.д. и т.п. и через годик возвращайтесь в Украину.
А что тут такого? Это для Вас что-то новое?
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BIGor
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