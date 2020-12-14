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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 128
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 16:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Все исключительно по теме ветки. Зачем сейчас некоторые пытаются выйти из киевской недвиги? Чтобы зайты в какую-то забугорную. Но они должны себе четко представлять что их ждет. Ведь, например, от того что ты не живешь в квартире 2,36 евро за метр на содержание дома и придомовой тебе никто не отменит.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 14 вер, 2022 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 16:23

  sequence написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Мне насчитали 364 кВт за прошлый месяц. Это я сам живу.

Ну вот, 5300 грн. в местных ценах только за э/э - а это всго-лишь вершина айсберга местных коммунальных платежей, способных отправить на дно любой финансовый Титаник.

а что еще сильно тянет? За тепло, понятно, пока рано говорить
Лайфхак держите - водой с ванной, в которой помылось несколько человек можно смывать унитаз. Пищу готовить на ней не советую

Тоже мне лайфхак: уже 6 месяцев так делаем.
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 16:29

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Я же писал - 34.8 цента за 1кВт. Особо не пошикуешь.

Мне насчитали 364 кВт за прошлый месяц. Это я сам живу.

Это что же такое надо потреблять на такие цифры ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 16:31

  pesikot написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Я же писал - 34.8 цента за 1кВт. Особо не пошикуешь.

Мне насчитали 364 кВт за прошлый месяц. Это я сам живу.

Это что же такое надо потреблять на такие цифры ?

Бойлер, кондер, электроплита и разное по мелочи
У меня без всяких теплых полов меньше 500 не бывает. А если включаешь пол, еще плюс столько же
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 16:40

  sequence написав:
  pesikot написав:
  BIGor написав:Мне насчитали 364 кВт за прошлый месяц. Это я сам живу.

Это что же такое надо потреблять на такие цифры ?

Бойлер, кондер, электроплита и разное по мелочи
У меня без всяких теплых полов меньше 500 не бывает. А если включаешь пол, еще плюс столько же

Так он же один живёт.
Хотя, может он любит принять ванну 2 раза в день :)
И кондей 24/7 в режиме +18
Потому что, даже на электроплите на одного невозможно столько наготовить
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 16:44

  pesikot написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Я же писал - 34.8 цента за 1кВт. Особо не пошикуешь.

Мне насчитали 364 кВт за прошлый месяц. Это я сам живу.

Это что же такое надо потреблять на такие цифры ?

У нас на одного трохи більше виходить. Просто все на електриці
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 16:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Учитесь экономии, друзья! 177 кВтч в месяц. В квартире проживают 4 взрослых и 1 ребенок. Нет, все-таки если вам предложат переехать жить в Австрию - соглашайтесь. Приедете, научитесь экономии, сортировке мусора, правилам дорожного движения, своевременной и обязательной оплате парковки и штрафов за неправильную парковку и т.д. и т.п. и через годик возвращайтесь в Украину.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 17:08

  pesikot написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Я же писал - 34.8 цента за 1кВт. Особо не пошикуешь.

Мне насчитали 364 кВт за прошлый месяц. Это я сам живу.

Это что же такое надо потреблять на такие цифры ?

Это новая мутка поставщика, счетчики сами отправляют показания, но уже оказалось не правильные, на самом деле потребляю около 60-70кВт, воды до 0,8 м2
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 17:09

Влаштували клоунаду.
Сумно.
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 17:09

  airmax78 написав:Учитесь экономии, друзья! 177 кВтч в месяц. В квартире проживают 4 взрослых и 1 ребенок. Нет, все-таки если вам предложат переехать жить в Австрию - соглашайтесь. Приедете, научитесь экономии, сортировке мусора, правилам дорожного движения, своевременной и обязательной оплате парковки и штрафов за неправильную парковку и т.д. и т.п. и через годик возвращайтесь в Украину.

А что тут такого? Это для Вас что-то новое?
BIGor
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