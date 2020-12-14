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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10265102661026710268

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 128
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 17:15

  airmax78 написав:Все исключительно по теме ветки. Зачем сейчас некоторые пытаются выйти из киевской недвиги? Чтобы зайты в какую-то забугорную. Но они должны себе четко представлять что их ждет. Ведь, например, от того что ты не живешь в квартире 2,36 евро за метр на содержание дома и придомовой тебе никто не отменит.

На днях приходил опытный экономный сосед-немец.
Чисто чтобы погреться и посмотреть телек.
Заодно падла побрился и руки помыл С МЫЛОМ! Потом скопировал пароль от вайфая и сбежал. Жена пол-вечера плакала, когда обнаружила, что он еще и унитаз смыл.
Слухи от таком невероятном гостеприимстве разнеслись по всему кварталу. Уже утром у парадного выстроилась очередь из желающих заскочить к нам в гости на минутку, некоторые сразу с раскладушками пришли.
Так что экономная Германия тоже отпадает.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 17:27

  airmax78 написав:Все исключительно по теме ветки. Зачем сейчас некоторые пытаются выйти из киевской недвиги? Чтобы зайты в какую-то забугорную. Но они должны себе четко представлять что их ждет. Ведь, например, от того что ты не живешь в квартире 2,36 евро за метр на содержание дома и придомовой тебе никто не отменит.

Вы случайно не в курсе уровня задолженности за обслуживание в Тетрисе или Таряне?
Довоенный прайс 100 - 150 грн за 1 кв. метр имеют не только лишь все ЖК.
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 17:30

  airmax78 написав:Учитесь экономии, друзья! 177 кВтч в месяц. В квартире проживают 4 взрослых и 1 ребенок. Нет, все-таки если вам предложат переехать жить в Австрию - соглашайтесь. Приедете, научитесь экономии, сортировке мусора, правилам дорожного движения, своевременной и обязательной оплате парковки и штрафов за неправильную парковку и т.д. и т.п. и через годик возвращайтесь в Украину.

Три взрослых, электроплита, около 120 кВт в месяц.
Велосипеды внизу во дворе под навесом, наверху под крышей у каждой квартиры отдельное место для сушки белья.
Все друг с другом здороваются. Принято принимать посылки соседей из интернетмагазинов, если их нет дома.
Авто по городу еле ползают, в Киеве с этим поинтереснее.
Не видел еще ни одного авто, газанувшего на красный свет. Скукота.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 18:24

​​Громади Київської агломерації, які найбільше постраждали від звірств російської армії, а саме - Баришівська, Бишівська, Бучанська, Макарівська, Немішаївська та Бородянська - отримають кошти на відбудову та допомогу мешканцям від міста Києва.

Сьогодні підписали договори про надання коштів на відбудову громадам, у яких їх немає. Це, зокрема, дозволить їм і підготуватись до зими.

Ми вдячні всім громадам, які допомогли Києву вистояти перед російськими загарбниками.

Из телеги КМДА
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 19:08

  airmax78 написав:После первого счета за э/э - уже нет.
Если кому-то предложат переехать жить в Австрию, просто вежливо откажитесь. Скажите так: "НА НАХ..!" (с)


Мне кажеться опять кто-то словил очередного лося.

Есть и другая история. Всем работающим немцам канцлер и компания выдали для старта па 300 евро для оплаты комунали, и это думаю еще повториться не раз за эту зиму.

Что по дну КРН ? Брать надоть уже или дождаться конца отопительного сезона ? :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:08

  Мизантрóп написав:
  beee написав:что нового? обвалилось уже чи ще нє?

ждем-с отопление и начислений за него.С апреля уже по трохи начисляют.Как там? Хорошо где нас нема?


поначалу, было клёво, потом не.
кстати, вспомнил. у сестры в каком-то селе под катовице, отопление коттеджа - 24к грн/мес. получается. углём топят
Востаннє редагувалось beee в Сер 14 вер, 2022 20:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:09

Зрозуміти б незрозуміле!©

  airmax78 написав:Я же писал - 34.8 цента за 1кВт. Особо не пошикуешь. Моемся с закупоренной пробкой ванной - собираем воду. Потом этой водой смываем или используем в стиральной машине. Спасает ночной тариф - ночью гладим, пылесосим, готовим на электроплите и в духовке. Красные ценники в АТБ сменили красные наклейки с -25%/-50% на продукты у которых заканчивается/закончился срок годности.
Ребята, вас всех это тоже ждет - готовьтесь заранее и воспитывайте в себе привычку экономить

Раз все так "круто", то навіщо себе/сім'ю мучити/катувати то так???!

Вел кам ту Юкрейн!

Але, пів року ЧОМУСЬ(?) - "миші плакали/кололись, але продовжували ЖАДІБНО жерти кактус"! ???

В чім річ? ;)
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:17

  airmax78 написав:Все исключительно по теме ветки. Зачем сейчас некоторые пытаются выйти из киевской недвиги? Чтобы зайты в какую-то забугорную. Но они должны себе четко представлять что их ждет. Ведь, например, от того что ты не живешь в квартире 2,36 евро за метр на содержание дома и придомовой тебе никто не отменит.


Это вы модерации и Прохожему объясняйте.
Я не против.
Но на мои посты очень болезненно реагируют.
Я поэтому и ветку создал, на которой можно обсуждать аспекты околонедвижимной темы.
Опять-же модерации легче.
Думаете легко лопатами посты выгружать?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:48

  Успіх написав:
  airmax78 написав:Я же писал - 34.8 цента за 1кВт. Особо не пошикуешь. Моемся с закупоренной пробкой ванной - собираем воду. Потом этой водой смываем или используем в стиральной машине. Спасает ночной тариф - ночью гладим, пылесосим, готовим на электроплите и в духовке. Красные ценники в АТБ сменили красные наклейки с -25%/-50% на продукты у которых заканчивается/закончился срок годности.
Ребята, вас всех это тоже ждет - готовьтесь заранее и воспитывайте в себе привычку экономить

Раз все так "круто", то навіщо себе/сім'ю мучити/катувати то так???!

Вел кам ту Юкрейн!

Але, пів року ЧОМУСЬ(?) - "миші плакали/кололись, але продовжували ЖАДІБНО жерти кактус"! ???

В чім річ? ;)

Робота тут. Вимушений страждати.
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 21:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Вы случайно не в курсе уровня задолженности за обслуживание в Тетрисе или Таряне?

В Тетрисе (2) пока квартплата как до войны 44 гривни/м2. Повышение которое перед войной планировали пока отложили, хотя скоро видимо надо будет пересчитывать - все таки расходы повышаются.
Около 80% жильцов более-менее платят, с остальными управляющая компания старается работать.
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