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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 14 вер, 2022 17:15
airmax78 написав:
Все исключительно по теме ветки. Зачем сейчас некоторые пытаются выйти из киевской недвиги? Чтобы зайты в какую-то забугорную. Но они должны себе четко представлять что их ждет. Ведь, например, от того что ты не живешь в квартире 2,36 евро за метр на содержание дома и придомовой тебе никто не отменит.
На днях приходил опытный экономный сосед-немец.
Чисто чтобы погреться и посмотреть телек.
Заодно падла побрился и руки помыл С МЫЛОМ! Потом скопировал пароль от вайфая и сбежал. Жена пол-вечера плакала, когда обнаружила, что он еще и унитаз смыл.
Слухи от таком невероятном гостеприимстве разнеслись по всему кварталу. Уже утром у парадного выстроилась очередь из желающих заскочить к нам в гости на минутку, некоторые сразу с раскладушками пришли.
Так что экономная Германия тоже отпадает.
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Додано: Сер 14 вер, 2022 17:27
airmax78 написав:
Все исключительно по теме ветки. Зачем сейчас некоторые пытаются выйти из киевской недвиги? Чтобы зайты в какую-то забугорную. Но они должны себе четко представлять что их ждет. Ведь, например, от того что ты не живешь в квартире 2,36 евро за метр на содержание дома и придомовой тебе никто не отменит.
Вы случайно не в курсе уровня задолженности за обслуживание в Тетрисе или Таряне?
Довоенный прайс 100 - 150 грн за 1 кв. метр имеют не только лишь все ЖК.
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Додано: Сер 14 вер, 2022 17:30
airmax78 написав:
Учитесь экономии, друзья! 177 кВтч в месяц. В квартире проживают 4 взрослых и 1 ребенок. Нет, все-таки если вам предложат переехать жить в Австрию - соглашайтесь. Приедете, научитесь экономии, сортировке мусора, правилам дорожного движения, своевременной и обязательной оплате парковки и штрафов за неправильную парковку и т.д. и т.п. и через годик возвращайтесь в Украину.
Три взрослых, электроплита, около 120 кВт в месяц.
Велосипеды внизу во дворе под навесом, наверху под крышей у каждой квартиры отдельное место для сушки белья.
Все друг с другом здороваются. Принято принимать посылки соседей из интернетмагазинов, если их нет дома.
Авто по городу еле ползают, в Киеве с этим поинтереснее.
Не видел еще ни одного авто, газанувшего на красный свет. Скукота.
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Додано: Сер 14 вер, 2022 18:24
Громади Київської агломерації, які найбільше постраждали від звірств російської армії, а саме - Баришівська, Бишівська, Бучанська, Макарівська, Немішаївська та Бородянська - отримають кошти на відбудову та допомогу мешканцям від міста Києва.
Сьогодні підписали договори про надання коштів на відбудову громадам, у яких їх немає. Це, зокрема, дозволить їм і підготуватись до зими.
Ми вдячні всім громадам, які допомогли Києву вистояти перед російськими загарбниками.
Из телеги КМДА
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Додано: Сер 14 вер, 2022 19:08
airmax78 написав:
После первого счета за э/э - уже нет.
Если кому-то предложат переехать жить в Австрию, просто вежливо откажитесь. Скажите так: "НА НАХ..!" (с)
Мне кажеться опять кто-то словил очередного лося.
Есть и другая история. Всем работающим немцам канцлер и компания выдали для старта па 300 евро для оплаты комунали, и это думаю еще повториться не раз за эту зиму.
Что по дну КРН ? Брать надоть уже или дождаться конца отопительного сезона ?
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Додано: Сер 14 вер, 2022 20:08
Мизантрóп написав: beee написав:
что нового? обвалилось уже чи ще нє?
ждем-с отопление и начислений за него.С апреля уже по трохи начисляют.Как там? Хорошо где нас нема?
поначалу, было клёво, потом не.
кстати, вспомнил. у сестры в каком-то селе под катовице, отопление коттеджа - 24к грн/мес. получается. углём топят
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в Сер 14 вер, 2022 20:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 вер, 2022 20:09
airmax78 написав:
Я же писал - 34.8 цента за 1кВт. Особо не пошикуешь. Моемся с закупоренной пробкой ванной - собираем воду. Потом этой водой смываем или используем в стиральной машине. Спасает ночной тариф - ночью гладим, пылесосим, готовим на электроплите и в духовке. Красные ценники в АТБ сменили красные наклейки с -25%/-50% на продукты у которых заканчивается/закончился срок годности.
Ребята, вас всех это тоже ждет - готовьтесь заранее и воспитывайте в себе привычку экономить
Раз все так "круто", то навіщо себе/сім'ю мучити/катувати то так???!
Вел кам ту Юкрейн!
Але, пів року ЧОМУСЬ(?) - "миші плакали/кололись, але продовжували ЖАДІБНО жерти кактус"! ???
В чім річ?
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Додано: Сер 14 вер, 2022 20:17
airmax78 написав:
Все исключительно по теме ветки. Зачем сейчас некоторые пытаются выйти из киевской недвиги? Чтобы зайты в какую-то забугорную. Но они должны себе четко представлять что их ждет. Ведь, например, от того что ты не живешь в квартире 2,36 евро за метр на содержание дома и придомовой тебе никто не отменит.
Это вы модерации и Прохожему объясняйте.
Я не против.
Но на мои посты очень болезненно реагируют.
Я поэтому и ветку создал, на которой можно обсуждать аспекты околонедвижимной темы.
Опять-же модерации легче.
Думаете легко лопатами посты выгружать?
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Додано: Сер 14 вер, 2022 20:48
Успіх написав: airmax78 написав:
Я же писал - 34.8 цента за 1кВт. Особо не пошикуешь. Моемся с закупоренной пробкой ванной - собираем воду. Потом этой водой смываем или используем в стиральной машине. Спасает ночной тариф - ночью гладим, пылесосим, готовим на электроплите и в духовке. Красные ценники в АТБ сменили красные наклейки с -25%/-50% на продукты у которых заканчивается/закончился срок годности.
Ребята, вас всех это тоже ждет - готовьтесь заранее и воспитывайте в себе привычку экономить
Раз все так "круто", то навіщо себе/сім'ю мучити/катувати то так???!
Вел кам ту Юкрейн!
Але, пів року ЧОМУСЬ(?) - "миші плакали/кололись, але продовжували ЖАДІБНО жерти кактус"! ???
В чім річ?
Робота тут. Вимушений страждати.
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Додано: Сер 14 вер, 2022 21:03
UA написав:
Вы случайно не в курсе уровня задолженности за обслуживание в Тетрисе или Таряне?
В Тетрисе (2) пока квартплата как до войны 44 гривни/м2. Повышение которое перед войной планировали пока отложили, хотя скоро видимо надо будет пересчитывать - все таки расходы повышаются.
Около 80% жильцов более-менее платят, с остальными управляющая компания старается работать.
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