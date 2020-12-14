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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10266102671026810269

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 128
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 22:02

  beee написав:в каком-то селе под катовице, отопление коттеджа - 24к грн/мес
сколько метров? Бассейн есть?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 23:03

  beee написав:
  Мизантрóп написав:
  beee написав:что нового? обвалилось уже чи ще нє?

ждем-с отопление и начислений за него.С апреля уже по трохи начисляют.Как там? Хорошо где нас нема?


поначалу, было клёво, потом не.
кстати, вспомнил. у сестры в каком-то селе под катовице, отопление коттеджа - 24к грн/мес. получается. углём топят

Продолжительность жизни какая? Краков и Катовіце - такое повсеместно. Многие из- за єтой " економиии" уезжают, здоровье дороже
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 00:29

  beee написав:Вт 12 апр, 2022 09:34 Те, кто был обслугой здесь на съёмной хате- тем и терять нечего, для них,
действительно шанс выехать мыть унитазы в Польшу. В добрый путь.
Заробитчаны, бракоделы - скатертью дорога. Миллионом кидал меньше.
А сильные останутся.


  beee написав: Пн 18 апр, 2022 07:57
Работы у меня ближайшие годы будет навалом.


  beee написав: Добавлено: Вт 26 июл, 2022 08:44
Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.


  beee написав:Пн 12 сен, 2022 18:18
Вот я и Варшаве.

Прошел все стадии менее чем за 5 месяцев :)
Damien
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