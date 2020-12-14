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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 вер, 2022 22:02
beee написав:
в каком-то селе под катовице, отопление коттеджа - 24к грн/мес
сколько метров? Бассейн есть?
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Додано: Сер 14 вер, 2022 23:03
beee написав: Мизантрóп написав: beee написав:
что нового? обвалилось уже чи ще нє?
ждем-с отопление и начислений за него.С апреля уже по трохи начисляют.Как там? Хорошо где нас нема?
поначалу, было клёво, потом не.
кстати, вспомнил. у сестры в каком-то селе под катовице, отопление коттеджа - 24к грн/мес. получается. углём топят
Продолжительность жизни какая? Краков и Катовіце - такое повсеместно. Многие из- за єтой " економиии" уезжают, здоровье дороже
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Додано: Чет 15 вер, 2022 00:29
beee написав:Вт 12 апр, 2022 09:34
Те, кто был обслугой здесь на съёмной хате- тем и терять нечего, для них,
действительно шанс выехать мыть унитазы в Польшу. В добрый путь.
Заробитчаны, бракоделы - скатертью дорога. Миллионом кидал меньше.
А сильные останутся.
beee написав: Пн 18 апр, 2022 07:57
Работы у меня ближайшие годы будет навалом.
beee написав:
Добавлено: Вт 26 июл, 2022 08:44
Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.
beee написав:Пн 12 сен, 2022 18:18
Вот я и Варшаве.
Прошел все стадии менее чем за 5 месяцев
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