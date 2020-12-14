RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10266102671026810269

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 128
1. Не вище 500
15%
19
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав: Добавлено: Вт 26 июл, 2022 08:44
Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.

Макс уехал, beee - тоже, кто же останется в Киеве подымать спрос и пользоваться услугами барист, кафе, ресторанов. С Макса вообще человек 10 и их семей кормилось - куда им теперь ехать?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6582
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:35

  airmax78 написав:Учитесь экономии, друзья! 177 кВтч в месяц. ..

блэт, как?? Вы холодильник на +17 поставили?? Стираете у соседей, или носите рубашку по 5 дней? Готовите, так понимаю на газу. А вода горячая центральная или бойлер? Или закаляетесь? Или моетесь раз в неделю, когда рубашки стираете?
По гаджетам понятно, на работе заряжаете. Гладить белье тоже считаю глупой затеей для мажоров
sequence
 
Повідомлень: 6917
З нами з: 29.12.15
Подякував: 2066 раз.
Подякували: 1850 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:37

  antey1969 написав:..
Три взрослых, электроплита, около 120 кВт в месяц.
..

тот же вопрос
sequence
 
Повідомлень: 6917
З нами з: 29.12.15
Подякував: 2066 раз.
Подякували: 1850 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10266102671026810269
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: drevlyanin і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2307, 2308, 2309
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23087 13062668
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 вер, 2022 10:57
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4898219
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4301
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (200)
15.09.2022 09:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.