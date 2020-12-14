Макс уехал, beee - тоже, кто же останется в Киеве подымать спрос и пользоваться услугами барист, кафе, ресторанов. С Макса вообще человек 10 и их семей кормилось - куда им теперь ехать?
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Додано: Чет 15 вер, 2022 08:15
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 15 вер, 2022 08:35
блэт, как?? Вы холодильник на +17 поставили?? Стираете у соседей, или носите рубашку по 5 дней? Готовите, так понимаю на газу. А вода горячая центральная или бойлер? Или закаляетесь? Или моетесь раз в неделю, когда рубашки стираете?
По гаджетам понятно, на работе заряжаете. Гладить белье тоже считаю глупой затеей для мажоров
Додано: Чет 15 вер, 2022 08:37
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