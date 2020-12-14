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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 129
1. Не вище 500
16%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав: Добавлено: Вт 26 июл, 2022 08:44
Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.

Макс уехал, beee - тоже, кто же останется в Киеве подымать спрос и пользоваться услугами барист, кафе, ресторанов. С Макса вообще человек 10 и их семей кормилось - куда им теперь ехать?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:35

  airmax78 написав:Учитесь экономии, друзья! 177 кВтч в месяц. ..

блэт, как?? Вы холодильник на +17 поставили?? Стираете у соседей, или носите рубашку по 5 дней? Готовите, так понимаю на газу. А вода горячая центральная или бойлер? Или закаляетесь? Или моетесь раз в неделю, когда рубашки стираете?
По гаджетам понятно, на работе заряжаете. Гладить белье тоже считаю глупой затеей для мажоров
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:37

  antey1969 написав:..
Три взрослых, электроплита, около 120 кВт в месяц.
..

тот же вопрос
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:50

  BIGor написав:
  beee написав: Добавлено: Вт 26 июл, 2022 08:44
Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.

Макс уехал, beee - тоже, кто же останется в Киеве подымать спрос и пользоваться услугами барист, кафе, ресторанов. С Макса вообще человек 10 и их семей кормилось - куда им теперь ехать?


А ви хіба не повернетесь купити квартиру після обвалу нереальних цін нажитло в Києві?
І так кожен перший. :wink:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 09:11

  sequence написав:
  airmax78 написав:Учитесь экономии, друзья! 177 кВтч в месяц. ..

блэт, как?? Вы холодильник на +17 поставили?? Стираете у соседей, или носите рубашку по 5 дней? Готовите, так понимаю на газу. А вода горячая центральная или бойлер? Или закаляетесь? Или моетесь раз в неделю, когда рубашки стираете?
По гаджетам понятно, на работе заряжаете. Гладить белье тоже считаю глупой затеей для мажоров


Ну ви й даєтє-все набагато простіше: навіщо взагалі холодильник, коли можна "харчеваться" безкоштовно в столовках для біженців і готувати не потрібно, ну можна, як колись писав Долярчик, раз на місяць побалувати сімью піццою, митися можна в муніципальних термальних басейнах (є в Австрії й такі) а прати нема потреби-сорочки та інше потрібно кожен раз брати нове на пунктах видачі гуманітарки. В мене однокласник розповідав як його рідня(троє жіночок) в евакуації перший раз пішли на пунк видачі гумдопомоги біженцям: нагребли 11 мішків речей :shock: і вже збиралися йти, але тут одна згадала, що чогось не вистачає і каже волонтерам: найдіть мені ще подушечку! :lol:
Під...євші волнтери переглянулися та таки пішли шукати "нешасним біженцям" подушку, приносять а вона заявляє: ні, ця не підходить-завелика, знайдіть іншу! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 09:42

  sequence написав:
  antey1969 написав:..
Три взрослых, электроплита, около 120 кВт в месяц.
..

тот же вопрос


ПолКв или Кв в сутки тянет холодильник. В чем проблема?
Глажка час в месяц, стирка пару раз в неделю на семью.
Основной расход - электроплита
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 09:51

  antey1969 написав:
  sequence написав:
  antey1969 написав:..
Три взрослых, электроплита, около 120 кВт в месяц.
..

тот же вопрос


ПолКв или Кв в сутки тянет холодильник. В чем проблема?

холодильник лишь один из потребителей, не самый злобный.
А бойлер? Уле той зимы?
А плита? Я люблю, например, готовить, духовка и плита вечером всегда включены. Индукция, Бош, - что экономней придумали в мире?
А ребенку на плойке поиграть?
А кондиционер, как без него в августе?
А стиралка? Предлагаете стирать все на 30 градусах?
А посудомойка раз в день? Утюг, лампочки, гаджеты, фен и прочее по мелочи молчу уже
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 09:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

смотрю, так скоро Флай будет всех учить жить на 30 кВт/мес
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:02

  sequence написав:
  antey1969 написав:..
Три взрослых, электроплита, около 120 кВт в месяц.
..

тот же вопрос

глянул по объектам,где 3 взрослых,всё электро,первый объект с бойлером.Статистика такова
Зображення
3 объект за 2021год для объективности,т.к. бабы в 2022 бежали от тарифов за кордон))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:02

  sequence написав:
  airmax78 написав:Учитесь экономии, друзья! 177 кВтч в месяц. ..

блэт, как?? Вы холодильник на +17 поставили?? Стираете у соседей, или носите рубашку по 5 дней? Готовите, так понимаю на газу. А вода горячая центральная или бойлер? Или закаляетесь? Или моетесь раз в неделю, когда рубашки стираете?
По гаджетам понятно, на работе заряжаете. Гладить белье тоже считаю глупой затеей для мажоров

Одна из версий: тут счетчики по-честному калибруются, а не ДТЭКом.
Но, в то же время все что Вы перечислили тоже имеет место быть. Но это дает экономию, ну, наверное, максимум 112.3 - 114.8 кВтч э/э в месяц (нет возможности посчитать точнее).
airmax78
 
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