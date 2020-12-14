Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Учитесь экономии, друзья! 177 кВтч в месяц. ..
блэт, как?? Вы холодильник на +17 поставили?? Стираете у соседей, или носите рубашку по 5 дней? Готовите, так понимаю на газу. А вода горячая центральная или бойлер? Или закаляетесь? Или моетесь раз в неделю, когда рубашки стираете? По гаджетам понятно, на работе заряжаете. Гладить белье тоже считаю глупой затеей для мажоров
airmax78 написав:Учитесь экономии, друзья! 177 кВтч в месяц. ..
блэт, как?? Вы холодильник на +17 поставили?? Стираете у соседей, или носите рубашку по 5 дней? Готовите, так понимаю на газу. А вода горячая центральная или бойлер? Или закаляетесь? Или моетесь раз в неделю, когда рубашки стираете? По гаджетам понятно, на работе заряжаете. Гладить белье тоже считаю глупой затеей для мажоров
Ну ви й даєтє-все набагато простіше: навіщо взагалі холодильник, коли можна "харчеваться" безкоштовно в столовках для біженців і готувати не потрібно, ну можна, як колись писав Долярчик, раз на місяць побалувати сімью піццою, митися можна в муніципальних термальних басейнах (є в Австрії й такі) а прати нема потреби-сорочки та інше потрібно кожен раз брати нове на пунктах видачі гуманітарки. В мене однокласник розповідав як його рідня(троє жіночок) в евакуації перший раз пішли на пунк видачі гумдопомоги біженцям: нагребли 11 мішків речей і вже збиралися йти, але тут одна згадала, що чогось не вистачає і каже волонтерам: найдіть мені ще подушечку! Під...євші волнтери переглянулися та таки пішли шукати "нешасним біженцям" подушку, приносять а вона заявляє: ні, ця не підходить-завелика, знайдіть іншу!
antey1969 написав:.. Три взрослых, электроплита, около 120 кВт в месяц. ..
тот же вопрос
ПолКв или Кв в сутки тянет холодильник. В чем проблема?
холодильник лишь один из потребителей, не самый злобный. А бойлер? Уле той зимы? А плита? Я люблю, например, готовить, духовка и плита вечером всегда включены. Индукция, Бош, - что экономней придумали в мире? А ребенку на плойке поиграть? А кондиционер, как без него в августе? А стиралка? Предлагаете стирать все на 30 градусах? А посудомойка раз в день? Утюг, лампочки, гаджеты, фен и прочее по мелочи молчу уже
airmax78 написав:Учитесь экономии, друзья! 177 кВтч в месяц. ..
блэт, как?? Вы холодильник на +17 поставили?? Стираете у соседей, или носите рубашку по 5 дней? Готовите, так понимаю на газу. А вода горячая центральная или бойлер? Или закаляетесь? Или моетесь раз в неделю, когда рубашки стираете? По гаджетам понятно, на работе заряжаете. Гладить белье тоже считаю глупой затеей для мажоров
Одна из версий: тут счетчики по-честному калибруются, а не ДТЭКом. Но, в то же время все что Вы перечислили тоже имеет место быть. Но это дает экономию, ну, наверное, максимум 112.3 - 114.8 кВтч э/э в месяц (нет возможности посчитать точнее).