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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10267102681026910270

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 129
1. Не вище 500
16%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:06

  drevlyanin написав:
  BIGor написав:
  beee написав: Добавлено: Вт 26 июл, 2022 08:44
Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.

Макс уехал, beee - тоже, кто же останется в Киеве подымать спрос и пользоваться услугами барист, кафе, ресторанов. С Макса вообще человек 10 и их семей кормилось - куда им теперь ехать?


А ви хіба не повернетесь купити квартиру після обвалу нереальних цін нажитло в Києві?
І так кожен перший. :wink:

Я - ні.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:07

  BIGor написав:
  beee написав: Добавлено: Вт 26 июл, 2022 08:44
Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.

Макс уехал, beee - тоже, кто же останется в Киеве подымать спрос и пользоваться услугами барист, кафе, ресторанов. С Макса вообще человек 10 и их семей кормилось - куда им теперь ехать?

Макс - временно перемещен и вернется без вариантов. Вот вернутся ли родственнички жены - большой вопрос.
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