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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 вер, 2022 10:06
drevlyanin написав: BIGor написав: beee написав:
Добавлено: Вт 26 июл, 2022 08:44
Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.
Макс уехал, beee - тоже, кто же останется в Киеве подымать спрос и пользоваться услугами барист, кафе, ресторанов. С Макса вообще человек 10 и их семей кормилось - куда им теперь ехать?
А ви хіба не повернетесь купити квартиру після обвалу нереальних цін нажитло в Києві?
І так кожен перший.
Я - ні.
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Додано: Чет 15 вер, 2022 10:07
BIGor написав: beee написав:
Добавлено: Вт 26 июл, 2022 08:44
Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.
Макс уехал, beee - тоже, кто же останется в Киеве подымать спрос и пользоваться услугами барист, кафе, ресторанов. С Макса вообще человек 10 и их семей кормилось - куда им теперь ехать?
Макс - временно перемещен и вернется без вариантов. Вот вернутся ли родственнички жены - большой вопрос.
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