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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 129
1. Не вище 500
16%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 22:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

что нового? обвалилось уже чи ще нє?
beee
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 22:17

  beee написав:что нового? обвалилось уже чи ще нє?

ждем-с отопление и начислений за него.С апреля уже по трохи начисляют.Как там? Хорошо где нас нема?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 18:24

​​Громади Київської агломерації, які найбільше постраждали від звірств російської армії, а саме - Баришівська, Бишівська, Бучанська, Макарівська, Немішаївська та Бородянська - отримають кошти на відбудову та допомогу мешканцям від міста Києва.

Сьогодні підписали договори про надання коштів на відбудову громадам, у яких їх немає. Це, зокрема, дозволить їм і підготуватись до зими.

Ми вдячні всім громадам, які допомогли Києву вистояти перед російськими загарбниками.

Из телеги КМДА
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав: Добавлено: Вт 26 июл, 2022 08:44
Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.

Макс уехал, beee - тоже, кто же останется в Киеве подымать спрос и пользоваться услугами барист, кафе, ресторанов. С Макса вообще человек 10 и их семей кормилось - куда им теперь ехать?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:50

  BIGor написав:
  beee написав: Добавлено: Вт 26 июл, 2022 08:44
Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.

Макс уехал, beee - тоже, кто же останется в Киеве подымать спрос и пользоваться услугами барист, кафе, ресторанов. С Макса вообще человек 10 и их семей кормилось - куда им теперь ехать?


А ви хіба не повернетесь купити квартиру після обвалу нереальних цін нажитло в Києві?
І так кожен перший. :wink:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:06

  drevlyanin написав:
  BIGor написав:
  beee написав: Добавлено: Вт 26 июл, 2022 08:44
Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.

Макс уехал, beee - тоже, кто же останется в Киеве подымать спрос и пользоваться услугами барист, кафе, ресторанов. С Макса вообще человек 10 и их семей кормилось - куда им теперь ехать?


А ви хіба не повернетесь купити квартиру після обвалу нереальних цін нажитло в Києві?
І так кожен перший. :wink:

Я - ні.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:07

  BIGor написав:
  beee написав: Добавлено: Вт 26 июл, 2022 08:44
Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.

Макс уехал, beee - тоже, кто же останется в Киеве подымать спрос и пользоваться услугами барист, кафе, ресторанов. С Макса вообще человек 10 и их семей кормилось - куда им теперь ехать?

Макс - временно перемещен и вернется без вариантов. Вот вернутся ли родственнички жены - большой вопрос.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

народ, такой вопрос, переехал жить в Киев, живу в хруще. Каким-то образом можно отрезаться от центрального отопления? Сейчас поставил себе бойлер, трубу гарячей воды заварил, передаю каждый месяц по счетчику одно и тоже показание, поменял все окна на металопластик и утеплил фасад). Как получить в Киеве разрешение? У себя в городе отрезался еще 4 года назад, прошел кучу бюрократической ерунды (ходил к меру и т.п.), на оформление заняло около 1,5 года и 60-70к грн (бумажки, трубы, котел, работа, замена счетчиков с 1,6 на 2,5 + все старые батареи и трубы сдал на приемку металла). Также скидывались с соседями за замену магистральной трубы газа на дом, т.к. там по диаметру не подходило. Такое возможно в Киеве провернуть? Хочу двухконтурный газовый котел, с выводом трубы на улицу как У себя в родном зажопинске, отбил там автономку за 2 года в 3-шке. Знаю что нужно согласие минимум 50% жителей дома, но тут одни бабушки и алкаши, с ними договариваться не вариант, можно ли индивидуально? у кого-то был такой опыт?
Счетчиков на батареях нету, вроде как есть центральный счетчик на дом, но меня туда не впустили посмотреть + ставить по счетчику на каждый стояк/батарею не вариант. Хочу все это барахло вырезать нафиг и поставить свое
Востаннє редагувалось alex2013a90 в Чет 15 вер, 2022 14:46, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:40

  alex2013a90 написав:народ, такой вопрос, переехал жить в Киев, живу в хруще. Каким-то образом можно отрезаться от центрального отопления? Сейчас поставил себе бойлер, трубу гарячей воды заварил, передаю каждый месяц по счетчику одно и тоже показание. Как получить в Киеве разрешение? У себя в городе отрезался еще 4 года назад, прошел кучу бюрократической ерунды (ходил к меру и т.п.), на оформление заняло около 1,5 года и 60-70к грн. Такое возможно в Киеве провернуть? Хочу двухконтурный газовый котел, с выводом трубы на улицу. У себя в родном зажопинске отбил автономку за 2 года в 3-шке. Знаю что нужно согласие минимум 50% жителей дома, но тут одни бабушки и алкаши, с ними договариваться не вариант, можно ли индивидуально? у кого-то был такой опыт?

Трубу - это класс.
Еще можно ежедневно селедку во дворе жарить - чисто чтобы соседи не расслаблялись.
И переселяйтесь поскорее от безмолвных алкашей с бабушками. Более заинтересованные в экологии и безопасности жители новостроев живо вправят мозги по поводу индивидуального газового отопления в отдельно взятой квартире.
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 15 вер, 2022 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:41

antey1969
В Житомирской области так все делали, газовики рисовали проект и это было в проекте, так что не нужно тут про трубу, все в рамках закона, за все уплачено и согласовано
alex2013a90
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