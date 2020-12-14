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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 вер, 2022 22:08
что нового? обвалилось уже чи ще нє?
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beee
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Додано: Вів 13 вер, 2022 22:17
beee написав:
что нового? обвалилось уже чи ще нє?
ждем-с отопление и начислений за него.С апреля уже по трохи начисляют.Как там? Хорошо где нас нема?
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Мизантрóп
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Додано: Сер 14 вер, 2022 18:24
Громади Київської агломерації, які найбільше постраждали від звірств російської армії, а саме - Баришівська, Бишівська, Бучанська, Макарівська, Немішаївська та Бородянська - отримають кошти на відбудову та допомогу мешканцям від міста Києва.
Сьогодні підписали договори про надання коштів на відбудову громадам, у яких їх немає. Це, зокрема, дозволить їм і підготуватись до зими.
Ми вдячні всім громадам, які допомогли Києву вистояти перед російськими загарбниками.
Из телеги КМДА
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Додано: Чет 15 вер, 2022 08:15
beee написав:
Добавлено: Вт 26 июл, 2022 08:44
Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.
Макс уехал, beee - тоже, кто же останется в Киеве подымать спрос и пользоваться услугами барист, кафе, ресторанов. С Макса вообще человек 10 и их семей кормилось - куда им теперь ехать?
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BIGor
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Додано: Чет 15 вер, 2022 08:50
BIGor написав: beee написав:
Добавлено: Вт 26 июл, 2022 08:44
Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.
Макс уехал, beee - тоже, кто же останется в Киеве подымать спрос и пользоваться услугами барист, кафе, ресторанов. С Макса вообще человек 10 и их семей кормилось - куда им теперь ехать?
А ви хіба не повернетесь купити квартиру після обвалу нереальних цін нажитло в Києві?
І так кожен перший.
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drevlyanin
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Додано: Чет 15 вер, 2022 10:06
drevlyanin написав: BIGor написав: beee написав:
Добавлено: Вт 26 июл, 2022 08:44
Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.
Макс уехал, beee - тоже, кто же останется в Киеве подымать спрос и пользоваться услугами барист, кафе, ресторанов. С Макса вообще человек 10 и их семей кормилось - куда им теперь ехать?
А ви хіба не повернетесь купити квартиру після обвалу нереальних цін нажитло в Києві?
І так кожен перший.
Я - ні.
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BIGor
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Додано: Чет 15 вер, 2022 10:07
BIGor написав: beee написав:
Добавлено: Вт 26 июл, 2022 08:44
Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.
Макс уехал, beee - тоже, кто же останется в Киеве подымать спрос и пользоваться услугами барист, кафе, ресторанов. С Макса вообще человек 10 и их семей кормилось - куда им теперь ехать?
Макс - временно перемещен и вернется без вариантов. Вот вернутся ли родственнички жены - большой вопрос.
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Додано: Чет 15 вер, 2022 14:58
народ, такой вопрос, переехал жить в Киев, живу в хруще. Каким-то образом можно отрезаться от центрального отопления? Сейчас поставил себе бойлер, трубу гарячей воды заварил, передаю каждый месяц по счетчику одно и тоже показание, поменял все окна на металопластик и утеплил фасад). Как получить в Киеве разрешение? У себя в городе отрезался еще 4 года назад, прошел кучу бюрократической ерунды (ходил к меру и т.п.), на оформление заняло около 1,5 года и 60-70к грн (бумажки, трубы, котел, работа, замена счетчиков с 1,6 на 2,5 + все старые батареи и трубы сдал на приемку металла). Также скидывались с соседями за замену магистральной трубы газа на дом, т.к. там по диаметру не подходило. Такое возможно в Киеве провернуть? Хочу двухконтурный газовый котел, с выводом трубы на улицу или в дымоход. как У себя в родном зажопинске, отбил там автономку за 2 года в 3-шке. Знаю что нужно согласие минимум 50% жителей дома, но тут одни бабушки и алкаши, с ними договариваться не вариант, можно ли индивидуально? у кого-то был такой опыт?
Счетчиков на батареях нету, вроде как есть центральный счетчик на дом, но меня туда не впустили посмотреть + ставить по счетчику на каждый стояк/батарею не вариант. Хочу все это барахло вырезать нафиг и поставить свое
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alex2013a90
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Додано: Чет 15 вер, 2022 15:02
alex2013a90 написав:
народ, такой вопрос, переехал жить в Киев, живу в хруще. Каким-то образом можно отрезаться от центрального отопления? Сейчас поставил себе бойлер, трубу гарячей воды заварил, передаю каждый месяц по счетчику одно и тоже показание, поменял все окна на металопластик и утеплил фасад). Как получить в Киеве разрешение? У себя в городе отрезался еще 4 года назад, прошел кучу бюрократической ерунды (ходил к меру и т.п.), на оформление заняло около 1,5 года и 60-70к грн (бумажки, трубы, котел, работа, замена счетчиков с 1,6 на 2,5 + все старые батареи и трубы сдал на приемку металла). Также скидывались с соседями за замену магистральной трубы газа на дом, т.к. там по диаметру не подходило. Такое возможно в Киеве провернуть? Хочу двухконтурный газовый котел, с выводом трубы на улицу или в дымоход. как У себя в родном зажопинске, отбил там автономку за 2 года в 3-шке. Знаю что нужно согласие минимум 50% жителей дома, но тут одни бабушки и алкаши, с ними договариваться не вариант, можно ли индивидуально? у кого-то был такой опыт?
Счетчиков на батареях нету, вроде как есть центральный счетчик на дом, но меня туда не впустили посмотреть + ставить по счетчику на каждый стояк/батарею не вариант. Хочу все это барахло вырезать нафиг и поставить свое
Вам сюди viewtopic.php?p=5486453#p5486453
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Faceless
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Додано: Чет 15 вер, 2022 15:16
BIGor написав: drevlyanin написав: BIGor написав:
Макс уехал, beee - тоже, кто же останется в Киеве подымать спрос и пользоваться услугами барист, кафе, ресторанов. С Макса вообще человек 10 и их семей кормилось - куда им теперь ехать?
А ви хіба не повернетесь купити квартиру після обвалу нереальних цін нажитло в Києві?
І так кожен перший.
Я - ні.
тоді взагалі нєзрозуміло що робитє на цій гілці
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