Додано: Чет 15 вер, 2022 14:58

народ, такой вопрос, переехал жить в Киев, живу в хруще. Каким-то образом можно отрезаться от центрального отопления? Сейчас поставил себе бойлер, трубу гарячей воды заварил, передаю каждый месяц по счетчику одно и тоже показание, поменял все окна на металопластик и утеплил фасад). Как получить в Киеве разрешение? У себя в городе отрезался еще 4 года назад, прошел кучу бюрократической ерунды (ходил к меру и т.п.), на оформление заняло около 1,5 года и 60-70к грн (бумажки, трубы, котел, работа, замена счетчиков с 1,6 на 2,5 + все старые батареи и трубы сдал на приемку металла). Также скидывались с соседями за замену магистральной трубы газа на дом, т.к. там по диаметру не подходило. Такое возможно в Киеве провернуть? Хочу двухконтурный газовый котел, с выводом трубы на улицу или в дымоход. как У себя в родном зажопинске, отбил там автономку за 2 года в 3-шке. Знаю что нужно согласие минимум 50% жителей дома, но тут одни бабушки и алкаши, с ними договариваться не вариант, можно ли индивидуально? у кого-то был такой опыт?

Счетчиков на батареях нету, вроде как есть центральный счетчик на дом, но меня туда не впустили посмотреть + ставить по счетчику на каждый стояк/батарею не вариант. Хочу все это барахло вырезать нафиг и поставить свое