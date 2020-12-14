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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10263102641026510266

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 129
1. Не вище 500
16%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 15:32

  alex2013a90 написав:народ, такой вопрос, переехал жить в Киев, живу в хруще. Каким-то образом можно отрезаться от центрального отопления? Сейчас поставил себе бойлер, трубу гарячей воды заварил, передаю каждый месяц по счетчику одно и тоже показание, поменял все окна на металопластик и утеплил фасад). Как получить в Киеве разрешение? У себя в городе отрезался еще 4 года назад, прошел кучу бюрократической ерунды (ходил к меру и т.п.), на оформление заняло около 1,5 года и 60-70к грн (бумажки, трубы, котел, работа, замена счетчиков с 1,6 на 2,5 + все старые батареи и трубы сдал на приемку металла). Также скидывались с соседями за замену магистральной трубы газа на дом, т.к. там по диаметру не подходило. Такое возможно в Киеве провернуть? Хочу двухконтурный газовый котел, с выводом трубы на улицу или в дымоход. как У себя в родном зажопинске, отбил там автономку за 2 года в 3-шке. Знаю что нужно согласие минимум 50% жителей дома, но тут одни бабушки и алкаши, с ними договариваться не вариант, можно ли индивидуально? у кого-то был такой опыт?
Счетчиков на батареях нету, вроде как есть центральный счетчик на дом, но меня туда не впустили посмотреть + ставить по счетчику на каждый стояк/батарею не вариант. Хочу все это барахло вырезать нафиг и поставить свое

Индивидуально отрезать ЦО нельзя, только весь дом, согласие 75%+ собственников. Если отрежете сами, будут вам все равно насчитывать за ЦО.
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 17:08

  alex2013a90 написав:переехал жить в Киев, живу в хруще
как вас в хрущ занесло? Не жалко было на хрущ денег?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:07

  vitaliian написав:
  alex2013a90 написав:переехал жить в Киев, живу в хруще
как вас в хрущ занесло? Не жалко было на хрущ денег?

Конечно не жалко денег. Ведь я его не покупал :)
alex2013a90
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:23

Я ошибся на счет индекса Новой почты. Она не закрыла отделение, а делает рестайлинг. Видимо, стадия принятия откладывается.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мож кому треба: в Дiаданс поновили активну роботу.

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Alex_V_K_79
 
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