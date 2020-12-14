|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 15 вер, 2022 15:32
alex2013a90 написав:
народ, такой вопрос, переехал жить в Киев, живу в хруще. Каким-то образом можно отрезаться от центрального отопления? Сейчас поставил себе бойлер, трубу гарячей воды заварил, передаю каждый месяц по счетчику одно и тоже показание, поменял все окна на металопластик и утеплил фасад). Как получить в Киеве разрешение? У себя в городе отрезался еще 4 года назад, прошел кучу бюрократической ерунды (ходил к меру и т.п.), на оформление заняло около 1,5 года и 60-70к грн (бумажки, трубы, котел, работа, замена счетчиков с 1,6 на 2,5 + все старые батареи и трубы сдал на приемку металла). Также скидывались с соседями за замену магистральной трубы газа на дом, т.к. там по диаметру не подходило. Такое возможно в Киеве провернуть? Хочу двухконтурный газовый котел, с выводом трубы на улицу или в дымоход. как У себя в родном зажопинске, отбил там автономку за 2 года в 3-шке. Знаю что нужно согласие минимум 50% жителей дома, но тут одни бабушки и алкаши, с ними договариваться не вариант, можно ли индивидуально? у кого-то был такой опыт?
Счетчиков на батареях нету, вроде как есть центральный счетчик на дом, но меня туда не впустили посмотреть + ставить по счетчику на каждый стояк/батарею не вариант. Хочу все это барахло вырезать нафиг и поставить свое
Индивидуально отрезать ЦО нельзя, только весь дом, согласие 75%+ собственников. Если отрежете сами, будут вам все равно насчитывать за ЦО.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3823
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 1077 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 вер, 2022 17:08
alex2013a90 написав:
переехал жить в Киев, живу в хруще
как вас в хрущ занесло? Не жалко было на хрущ денег?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14537
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2070 раз.
- Подякували: 2918 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:23
Я ошибся на счет индекса Новой почты. Она не закрыла отделение, а делает рестайлинг. Видимо, стадия принятия откладывается.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5006
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1251 раз.
- Подякували: 749 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:36
Мож кому треба: в Дiаданс поновили активну роботу.
Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
-
Alex_V_K_79
-
-
- Повідомлень: 291
- З нами з: 15.12.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:20
alex2013a90 написав:
народ, такой вопрос, переехал жить в Киев, живу в хруще. Каким-то образом можно отрезаться от центрального отопления? Сейчас поставил себе бойлер, трубу гарячей воды заварил, передаю каждый месяц по счетчику одно и тоже показание, поменял все окна на металопластик и утеплил фасад). Как получить в Киеве разрешение? У себя в городе отрезался еще 4 года назад, прошел кучу бюрократической ерунды (ходил к меру и т.п.), на оформление заняло около 1,5 года и 60-70к грн (бумажки, трубы, котел, работа, замена счетчиков с 1,6 на 2,5 + все старые батареи и трубы сдал на приемку металла). Также скидывались с соседями за замену магистральной трубы газа на дом, т.к. там по диаметру не подходило. Такое возможно в Киеве провернуть? Хочу двухконтурный газовый котел, с выводом трубы на улицу или в дымоход. как У себя в родном зажопинске, отбил там автономку за 2 года в 3-шке. Знаю что нужно согласие минимум 50% жителей дома, но тут одни бабушки и алкаши, с ними договариваться не вариант, можно ли индивидуально? у кого-то был такой опыт?
Счетчиков на батареях нету, вроде как есть центральный счетчик на дом, но меня туда не впустили посмотреть + ставить по счетчику на каждый стояк/батарею не вариант. Хочу все это барахло вырезать нафиг и поставить свое
Если не ошибаюсь, то индивидуально отрезаться давно уже нельзя, по крайней мере по белой схеме.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8684
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 924 раз.
- Подякували: 1790 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:23
Проезжал Гринвиль на Глыбочке, Юнит и А136 и везде шла работа, если не знать о ситуации в стране так и не скажешь, что какие-то проблемы
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8684
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 924 раз.
- Подякували: 1790 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23087
|13063337
|
Вів 06 вер, 2022 10:57
Frant
|
|1111
|4898293
|
|
|3
|4304
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|