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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 вер, 2022 05:20
Смотря какое отопление там
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prosecutor
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Додано: Суб 17 вер, 2022 06:44
Учитывая что у меня на 170 квадратов идёт зимой до 350 кубов газа(но я держу т-ру не выше 20, а в цоколе 16), то там в районе 1000 кубов скорее всего. Газ вроде не дорожает значит 8000 грн месяц. Електричество?! ХЗ. Смотря как часто джакузей пользоваться, ну пускай до 1200 кВт. Думаю под пятнашку разгар зимы комуналь будет. +если нет канальи то по косарю за откачку септика.
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Bolt
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Додано: Суб 17 вер, 2022 11:57
vitaliian написав: alex2013a90 написав:
переехал жить в Киев, живу в хруще
как вас в хрущ занесло? Не жалко было на хрущ денег?
Звідки така класова ненависть до "хрущовок"???
Ти ніяк не можеш порахувати, що малометражне житло з короткою логістикою до роботи - для пересічного рентабельніше, ніж аеродром в Єпенях.
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