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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 вер, 2022 05:20
Смотря какое отопление там
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prosecutor
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Додано: Суб 17 вер, 2022 06:44
Учитывая что у меня на 170 квадратов идёт зимой до 350 кубов газа(но я держу т-ру не выше 20, а в цоколе 16), то там в районе 1000 кубов скорее всего. Газ вроде не дорожает значит 8000 грн месяц. Електричество?! ХЗ. Смотря как часто джакузей пользоваться, ну пускай до 1200 кВт. Думаю под пятнашку разгар зимы комуналь будет. +если нет канальи то по косарю за откачку септика.
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Bolt
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Додано: Суб 17 вер, 2022 11:57
vitaliian написав: alex2013a90 написав:
переехал жить в Киев, живу в хруще
как вас в хрущ занесло? Не жалко было на хрущ денег?
Звідки така класова ненависть до "хрущовок"???
Ти ніяк не можеш порахувати, що малометражне житло з короткою логістикою до роботи - для пересічного рентабельніше, ніж аеродром в Єпенях.
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Frant
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Додано: Суб 17 вер, 2022 12:50
Пока суть да дело на форуме домика Трибека резвится.
Готовит пакости постояльцам и не скрывает этого.
Бедная, никак не смирится с падением аренды.
И да, вы считаете что есть куда ещё валиться рынку? Я думаю что как ударят первые морозы начнется резкий рост. Арендодатели моментально залупят х2 ценник за аренду для тех, у кого договора подходят к концу в зимний период, и все, перспектива купить какой-то неликвид чтобы просто перезимовать выглядит не такой уж и плохой.
Это не просто мысли с головы, я сам такое не двух объектах собираюсь провернуть. Правда я совесть имею, было 10к, будет 16к зимой, всего лишь на ~ 40% подниму. Но есть знакомые готовые и сразу на 100% поднять
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vladimir07
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Додано: Суб 17 вер, 2022 13:52
vladimir07 написав:
Пока суть да дело на форуме домика Трибека резвится.
Готовит пакости постояльцам и не скрывает этого.
Бедная, никак не смирится с падением аренды.
И да, вы считаете что есть куда ещё валиться рынку? Я думаю что как ударят первые морозы начнется резкий рост. Арендодатели моментально залупят х2 ценник за аренду для тех, у кого договора подходят к концу в зимний период, и все, перспектива купить какой-то неликвид чтобы просто перезимовать выглядит не такой уж и плохой.
Это не просто мысли с головы, я сам такое не двух объектах собираюсь провернуть. Правда я совесть имею, было 10к, будет 16к зимой, всего лишь на ~ 40% подниму. Но есть знакомые готовые и сразу на 100% поднять
спасибо, весьма красочно описывает настроения на рынке
ps: страха нет, значит до дна далеко
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baraka
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Додано: Суб 17 вер, 2022 13:54
vladimir07 написав:
Я думаю что как ударят первые морозы начнется резкий рост. Арендодатели моментально залупят х2 ценник за аренду для тех, у кого договора подходят к концу в зимний период, и все, перспектива купить какой-то неликвид чтобы просто перезимовать выглядит не такой уж и плохой.
Это не просто мысли с головы, я сам такое не двух объектах собираюсь провернуть. Правда я совесть имею, было 10к, будет 16к зимой, всего лишь на ~ 40% подниму. Но есть знакомые готовые и сразу на 100% поднять
Які ж люди недалекі... В орендаторів логіка інша: подивимось, чи не запропонують зниження ціни на зиму. Якщо пропонують - супер. Лишається така ж - так і буде вже, залишимось жити. Не дай бог орендодавець піднімає - з'їжджаю і хай він шукає вітра в полі, який за +40...100% до вартості оренди згодиться заїхати взимку (а ще ж + завдаток, а ще ж ріелтору...). Я знайду де перезимувати. А от орендодавця жаба задушить платити комунальні. Так що хай вони сі трохи попустять на землю, та реальніше дивляться на ситуацію.
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042013
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