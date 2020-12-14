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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10264102651026610267

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 129
1. Не вище 500
16%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 05:20

  Setsib написав:Уважаемые, кто более опытный. Можете оценить коммунальные по этому объекту https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-el ... Pt3ks.html. Цена интересная, а вот с обслуживанием непонятно

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Смотря какое отопление там
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 06:44

  Setsib написав:Уважаемые, кто более опытный. Можете оценить коммунальные по этому объекту https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-el ... Pt3ks.html. Цена интересная, а вот с обслуживанием непонятно

Отправлено с моего GM1910 через Tapatalk

Учитывая что у меня на 170 квадратов идёт зимой до 350 кубов газа(но я держу т-ру не выше 20, а в цоколе 16), то там в районе 1000 кубов скорее всего. Газ вроде не дорожает значит 8000 грн месяц. Електричество?! ХЗ. Смотря как часто джакузей пользоваться, ну пускай до 1200 кВт. Думаю под пятнашку разгар зимы комуналь будет. +если нет канальи то по косарю за откачку септика.
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 11:57

  vitaliian написав:
  alex2013a90 написав:переехал жить в Киев, живу в хруще
как вас в хрущ занесло? Не жалко было на хрущ денег?

Звідки така класова ненависть до "хрущовок"???
Ти ніяк не можеш порахувати, що малометражне житло з короткою логістикою до роботи - для пересічного рентабельніше, ніж аеродром в Єпенях.
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 12:50

Новости от Трибеки

Пока суть да дело на форуме домика Трибека резвится.
Готовит пакости постояльцам и не скрывает этого. :D
Бедная, никак не смирится с падением аренды.

И да, вы считаете что есть куда ещё валиться рынку? Я думаю что как ударят первые морозы начнется резкий рост. Арендодатели моментально залупят х2 ценник за аренду для тех, у кого договора подходят к концу в зимний период, и все, перспектива купить какой-то неликвид чтобы просто перезимовать выглядит не такой уж и плохой.

Это не просто мысли с головы, я сам такое не двух объектах собираюсь провернуть. Правда я совесть имею, было 10к, будет 16к зимой, всего лишь на ~ 40% подниму. Но есть знакомые готовые и сразу на 100% поднять
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 13:52

  vladimir07 написав:Пока суть да дело на форуме домика Трибека резвится.
Готовит пакости постояльцам и не скрывает этого. :D
Бедная, никак не смирится с падением аренды.

И да, вы считаете что есть куда ещё валиться рынку? Я думаю что как ударят первые морозы начнется резкий рост. Арендодатели моментально залупят х2 ценник за аренду для тех, у кого договора подходят к концу в зимний период, и все, перспектива купить какой-то неликвид чтобы просто перезимовать выглядит не такой уж и плохой.

Это не просто мысли с головы, я сам такое не двух объектах собираюсь провернуть. Правда я совесть имею, было 10к, будет 16к зимой, всего лишь на ~ 40% подниму. Но есть знакомые готовые и сразу на 100% поднять


спасибо, весьма красочно описывает настроения на рынке

ps: страха нет, значит до дна далеко
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 13:54

  vladimir07 написав:
Я думаю что как ударят первые морозы начнется резкий рост. Арендодатели моментально залупят х2 ценник за аренду для тех, у кого договора подходят к концу в зимний период, и все, перспектива купить какой-то неликвид чтобы просто перезимовать выглядит не такой уж и плохой.

Это не просто мысли с головы, я сам такое не двух объектах собираюсь провернуть. Правда я совесть имею, было 10к, будет 16к зимой, всего лишь на ~ 40% подниму. Но есть знакомые готовые и сразу на 100% поднять


Які ж люди недалекі... В орендаторів логіка інша: подивимось, чи не запропонують зниження ціни на зиму. Якщо пропонують - супер. Лишається така ж - так і буде вже, залишимось жити. Не дай бог орендодавець піднімає - з'їжджаю і хай він шукає вітра в полі, який за +40...100% до вартості оренди згодиться заїхати взимку (а ще ж + завдаток, а ще ж ріелтору...). Я знайду де перезимувати. А от орендодавця жаба задушить платити комунальні. Так що хай вони сі трохи попустять на землю, та реальніше дивляться на ситуацію.
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