Додано: Суб 17 вер, 2022 15:27

fox767676 написав: vitaliian

Я думаю мечта 80-х панелька с 9 метровой кухней больше на черри смахивает чем кирпичный хрущ 438 серии с 6 метровой кухней, но ближе к центру Я думаю мечта 80-х панелька с 9 метровой кухней больше на черри смахивает чем кирпичный хрущ 438 серии с 6 метровой кухней, но ближе к центру

В центре полно заброшенных чердаков, по вашей логике они намного привлекательнее панелек на окраине. Готовы один из них заселить ?То всё теория, практика говорит о другом, когда жилье перестали давать даром, люди начали перебирать куда вложить их кровные, ладно в какой то условной Умани нет альтернатив, а в Киеве она есть, риски что хрущ по привлекательности окажется примерно возле гостинок и коммуналок - огромный.Я не зря вспомнил 80е (когда я был школьником) уже тогда в моем окружении хрущами никто не восхищался. И для меня был шок тут на форуме узнать, оказывается есть ещё у хруща лютые поклонники. Ну некоторым 21я волга нравится. Не сомневаюсь, они найдут 100 обоснований, чем она лучше Теслы. Спор здесь бессмысленный.Когда то смотрел себе квартиру в Одессе, удивительный город, там жилье в центре может стоить дешевле чем панелька на поскоте. Потому что в центре 90% жилья аварийное. Так что состояние жилья приоритетнее, чем её локации. Лучше жить на окраине, в том что не сыпется семье на голову, чем в центре с падающими балконами.Киев это ещё не понял.