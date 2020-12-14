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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 129
1. Не вище 500
16%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 14:55

vitaliian
Я думаю мечта 80-х панелька с 9 метровой кухней больше на черри смахивает чем кирпичный хрущ 438 серии с 6 метровой кухней, но ближе к центру
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 15:27

  fox767676 написав:vitaliian
Я думаю мечта 80-х панелька с 9 метровой кухней больше на черри смахивает чем кирпичный хрущ 438 серии с 6 метровой кухней, но ближе к центру

В центре полно заброшенных чердаков, по вашей логике они намного привлекательнее панелек на окраине. Готовы один из них заселить ?

То всё теория, практика говорит о другом, когда жилье перестали давать даром, люди начали перебирать куда вложить их кровные, ладно в какой то условной Умани нет альтернатив, а в Киеве она есть, риски что хрущ по привлекательности окажется примерно возле гостинок и коммуналок - огромный.

Я не зря вспомнил 80е (когда я был школьником) уже тогда в моем окружении хрущами никто не восхищался. И для меня был шок тут на форуме узнать, оказывается есть ещё у хруща лютые поклонники. Ну некоторым 21я волга нравится. Не сомневаюсь, они найдут 100 обоснований, чем она лучше Теслы. Спор здесь бессмысленный.

Когда то смотрел себе квартиру в Одессе, удивительный город, там жилье в центре может стоить дешевле чем панелька на поскоте. Потому что в центре 90% жилья аварийное. Так что состояние жилья приоритетнее, чем её локации. Лучше жить на окраине, в том что не сыпется семье на голову, чем в центре с падающими балконами.

Киев это ещё не понял.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 вер, 2022 15:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 15:35

  vitaliian написав:Так что состояние жилья приоритетнее, чем её локации
Киев это ещё не понял.

Location, location and location ...

Это главный принцип, а уже потом состояние жилья
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 17 вер, 2022 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 15:43

Прямо сейчас серьезный пожар в киевской высотке
https://t.me/kievreal1/28404
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