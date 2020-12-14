Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fox767676 написав:vitaliian Я думаю мечта 80-х панелька с 9 метровой кухней больше на черри смахивает чем кирпичный хрущ 438 серии с 6 метровой кухней, но ближе к центру
В центре полно заброшенных чердаков, по вашей логике они намного привлекательнее панелек на окраине. Готовы один из них заселить ?
То всё теория, практика говорит о другом, когда жилье перестали давать даром, люди начали перебирать куда вложить их кровные, ладно в какой то условной Умани нет альтернатив, а в Киеве она есть, риски что хрущ по привлекательности окажется примерно возле гостинок и коммуналок - огромный.
Я не зря вспомнил 80е (когда я был школьником) уже тогда в моем окружении хрущами никто не восхищался. И для меня был шок тут на форуме узнать, оказывается есть ещё у хруща лютые поклонники. Ну некоторым 21я волга нравится. Не сомневаюсь, они найдут 100 обоснований, чем она лучше Теслы. Спор здесь бессмысленный.
Когда то смотрел себе квартиру в Одессе, удивительный город, там жилье в центре может стоить дешевле чем панелька на поскоте. Потому что в центре 90% жилья аварийное. Так что состояние жилья приоритетнее, чем её локации. Лучше жить на окраине, в том что не сыпется семье на голову, чем в центре с падающими балконами.
Киев это ещё не понял.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 вер, 2022 15:35, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав: Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи. Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.
В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.
К чему эти все ерундовые сравнения и параллели между квартирами и машинами ? Люди покупали черри амулет потому что камри/прадо стоили в 3-6 раз дороже. Однокомнатная в Ирпене и близко не имеет такого перевеса в цене перед 1к хрущем в Киеве, если вообще этот перевес есть. Что покупать человек сам решает и далеко не всегда выбор в сторону ездить 20км , не сочиняйте. Прямо сейчас сходите на авто.риа и увидите, что амулетов и прадо 2006-2011 гг продается абсолютно сопоставимое количество : 12 и 15 страниц объявлений. Откуда амулеты, они ж должны сгнить ?
vitaliian написав: Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи. Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.
В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.
К чему эти все ерундовые сравнения и параллели между квартирами и машинами ? Люди покупали черри амулет потому что камри/прадо стоили в 3-6 раз дороже. Однокомнатная в Ирпене и близко не имеет такого перевеса в цене перед 1к хрущем в Киеве, если вообще этот перевес есть. Что покупать человек сам решает и далеко не всегда выбор в сторону ездить 20км , не сочиняйте. Прямо сейчас сходите на авто.риа и увидите, что амулетов и прадо 2006-2011 гг продается абсолютно сопоставимое количество : 12 и 15 страниц объявлений. Откуда амулеты, они ж должны сгнить ?
Є люди з багатою фантазією. Часто вони плутають свої фантазії з реальністю. На жаль, тут їм дозволено писати різну куйню.
Треба бути розумово відсталою людиною, щоб в умовах війни і дорогого бензину хвалити бюджетне житло десь в Єпенях, за 20 км від міської межі.
vitaliian написав: Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи. Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.
В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.
К чему эти все ерундовые сравнения и параллели между квартирами и машинами ? Люди покупали черри амулет потому что камри/прадо стоили в 3-6 раз дороже. Однокомнатная в Ирпене и близко не имеет такого перевеса в цене перед 1к хрущем в Киеве, если вообще этот перевес есть. Что покупать человек сам решает и далеко не всегда выбор в сторону ездить 20км , не сочиняйте. Прямо сейчас сходите на авто.риа и увидите, что амулетов и прадо 2006-2011 гг продается абсолютно сопоставимое количество : 12 и 15 страниц объявлений. Откуда амулеты, они ж должны сгнить ?
Є люди з багатою фантазією. Часто вони плутають свої фантазії з реальністю. На жаль, тут їм дозволено писати різну куйню.
Треба бути розумово відсталою людиною, щоб в умовах війни і дорогого бензину хвалити бюджетне житло десь в Єпенях, за 20 км від міської межі.
Особливо, коли саме пригороди рашисти руйнували завзято в усіх містах ...
Относительно КЖРН писали, что введение ипотеки приведёт к росту спроса и росту цен. Изучая рынок Польши оказалось, что имея доступное кредитование: 1. Огромная конкуренция между строительными компаниями Они и паркинги дарят и ремонты, и сады под окнами. Кароч там уже не знают что выдумывать Например мне nexeti паркинг дарит в подарок. Но даже если покупать в любом жк он стоит 7 куе везде а не 40 как у нас. 2. Постоянное падение цен на недвижимость в долларах
В польше недвижимость воспринимается как обыденность, а у нас - достижение.
Вроде это хорошо для покупателей. Но спроса на вторичку там нет.
Они щас подняли учётную ставку. Покупателей на первичку стало резко мало, никому не нужны дорогие кредиты. Резко сокращается количество новых объектов. Энергоносители увеличивают себестоимость и этот бизнес уже нерентабелен
Не всё так однозначно
Востаннє редагувалось beee в Суб 17 вер, 2022 16:22, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Относительно КЖРН писали, что введение ипотеки приведёт к росту спроса и росту цен. Изучая рынок Польши оказалось, что имея доступное кредитование: 1. Огромная конкуренция между строительными компаниями Они и паркинги дарят и ремонты, и сады под окнами. Кароч там уже не знают что выдумывать 2. Постоянное падение цен на недвижимость в долларах
В польше недвижимость воспринимается как обыденность, а у нас - достижение.
Вроде это хорошо для покупателей. Но спроса на вторичку там нет.
Ещё один сказочник сдулся
Кстати, как там по даче ? говорили, что после 02.09.2022 можете раскрыть детали по сделке Уже 17.09.2022
beee написав:Относительно КЖРН писали, что введение ипотеки приведёт к росту спроса и росту цен. Изучая рынок Польши оказалось, что имея доступное кредитование: 1. Огромная конкуренция между строительными компаниями Они и паркинги дарят и ремонты, и сады под окнами. Кароч там уже не знают что выдумывать 2. Постоянное падение цен на недвижимость в долларах
В польше недвижимость воспринимается как обыденность, а у нас - достижение.
Вроде это хорошо для покупателей. Но спроса на вторичку там нет.
Ещё один сказочник сдулся
Кстати, как там по даче ? говорили, что после 02.09.2022 можете раскрыть детали по сделке Уже 17.09.2022
Пішов ты у раку сказочник. Дача находится в пуща соснова в кооперативе ясная поляна. 12 соток. Покупатель - соучредитель uklon. Второй на очереди покупатель владелец салона теслы. Так что на понт себя бери