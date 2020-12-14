RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10266102671026810269

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 129
1. Не вище 500
16%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 16:29

  Frant написав:Настав вечір окуітєльних,казкових історій від ріелторів,які втекли від війни у Польщу)))

Во первых я вернулся.
Во вторых ещё одна квартира в Варшаве не помешает.
А ты дальше давись вонючими носками
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 927
З нами з: 26.11.19
Подякував: 82 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 16:54

  Frant написав:Твоя боротьба з "хрущовками" нагадує атаки доблесного лицаря дон Кіхота
ну какая борьба, обычное жильё ультраэконом класса, с проходными комнатами и маленькими кухнями. Зачем бороться с тем что и само умрёт? Это вы боретесь с реальностью надувная щеки, как будто хрущи имеют какую то ценность.
  beee написав:вонючими носками
классические носки для него роскошь. Но можно нарисовать их черной краской на ноге, очень удобно не рвутся и не воняют (если иногда мыть ноги).
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 вер, 2022 16:56, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14567
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2074 раз.
Подякували: 2920 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 16:56

  beee написав:Относительно КЖРН писали, что введение ипотеки приведёт к росту спроса и росту цен. Изучая рынок Польши оказалось, что имея доступное кредитование:
1. Огромная конкуренция между строительными компаниями
Они и паркинги дарят и ремонты, и сады под окнами.
Кароч там уже не знают что выдумывать
Например мне nexeti паркинг дарит в подарок.
Но даже если покупать в любом жк он стоит 7 куе везде а не 40 как у нас.
2. Постоянное падение цен на недвижимость в долларах

В польше недвижимость воспринимается как обыденность, а у нас - достижение.

Вроде это хорошо для покупателей. Но спроса на вторичку там нет.

Они щас подняли учётную ставку. Покупателей на первичку стало резко мало, никому не нужны дорогие кредиты.
Резко сокращается количество новых объектов. Энергоносители увеличивают себестоимость и этот бизнес уже нерентабелен

Не всё так однозначно

Вы сравниваете плоское с мягким.
Не будет у нас никакой вменяемой конкуренции. Банально по причине тотальной коррупции.
Доступ к земельке под застройку имеют и будут иметь только "уважаемые" люди.
С инфраструктурой при таком раскладе можно вообще не заморачиваться.
Генплан Киева родят лет через сто и не раньше. Градостоительные нормы - как дышло. Суды - всегда к услугам вашим)))
О постоянном неуклонном падении цен в долларах на польском рынке жилой недвижимости:
Мне весьма отрадно это слышать, маякните плз, когда прайсы опустятся до соточки за м2.)))
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 17 вер, 2022 17:04, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11450
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1552 раз.
Подякували: 3418 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 16:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  Frant написав:Твоя боротьба з "хрущовками" нагадує атаки доблесного лицаря дон Кіхота
ну какая борьба, обычное жильё ультраэконом класса, с проходными комнатами и маленькими кухнями. Зачем бороться с тем что и само умрёт? Это вы боретесь с реальностью надувная щеки, как будто хрущи имеют какую то ценность.
  beee написав:вонючими носками
классические носки для него роскошь. Можно нарисовать их черной краской на ноге, очень удобно не рвутся и не воняют.
Не помре, і в Європі, і в США є подібні планування. Поки ціни на нерухомість невисокі, ніякої "реновації" не буде, тому я бачу два варіанти:
- в хороших локаціях - капремонт, перепланування з покращення, наскільки можливо, якостей - буде невеличке зручно розташоване житло, під оренду
- в поганих локаціях - геттизація-аварійний стан-знесення
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31971
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7583 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 17:03

  vladimir07 написав:амулетов и прадо 2006-2011 гг продается абсолютно сопоставимое количество : 12 и 15 страниц объявлений
"продается" и "покупается" это не одно и то же. Я не зря привел эти марки в пример, в 2006 в моем окружении был бум на покупку авто, в основном в кредит, многие кинулись на амулеты/еастары из за низкой цены. И рассказывали мне что через 10 лет весь мир будет ездить только на китайских авто. По аналогии с китайской электроникой.

Потом продавали их по году за 2-2,5 куе. За 3куе кажется китайца не продал никто. А те кто тогда купил нормальную тачку, продали быстро и относительно дорого. Потеряв меньше к начальной стоимости. Даже на дачии Логан меньше потеряли, хоть она стоила примерно как амулет и внутри вся из вонючего жёсткого пластика.

Только идиот думает что задача прадо и амулета возить попу, зачем платить больше. Но когда приходит время продавать, владельцы неликвидного китайпрома плачут горькими слезами - так сильно на их железо падает стоимость.

К недвижимости пример прямого отношения не имеет, а к низколиквидным товарам имеет. Имхо покупать хрущ это риск, что на момент продажи он будет уже стоить значительно дешевле. Помимо остальных рисков типа войны, политических, миграционных и т.д.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14567
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2074 раз.
Подякували: 2920 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10266102671026810269
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2308, 2309, 2310
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23091 13064797
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 вер, 2022 11:52
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4898367
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4308
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1224)
17.09.2022 17:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.