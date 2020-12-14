Во первых я вернулся.
Во вторых ещё одна квартира в Варшаве не помешает.
А ты дальше давись вонючими носками
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Додано: Суб 17 вер, 2022 16:29
Додано: Суб 17 вер, 2022 16:54
ну какая борьба, обычное жильё ультраэконом класса, с проходными комнатами и маленькими кухнями. Зачем бороться с тем что и само умрёт? Это вы боретесь с реальностью надувная щеки, как будто хрущи имеют какую то ценность.
классические носки для него роскошь. Но можно нарисовать их черной краской на ноге, очень удобно не рвутся и не воняют (если иногда мыть ноги).
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 вер, 2022 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 вер, 2022 16:56
Вы сравниваете плоское с мягким.
Не будет у нас никакой вменяемой конкуренции. Банально по причине тотальной коррупции.
Доступ к земельке под застройку имеют и будут иметь только "уважаемые" люди.
С инфраструктурой при таком раскладе можно вообще не заморачиваться.
Генплан Киева родят лет через сто и не раньше. Градостоительные нормы - как дышло. Суды - всегда к услугам вашим)))
О постоянном неуклонном падении цен в долларах на польском рынке жилой недвижимости:
Мне весьма отрадно это слышать, маякните плз, когда прайсы опустятся до соточки за м2.)))
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 17 вер, 2022 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 вер, 2022 16:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Не помре, і в Європі, і в США є подібні планування. Поки ціни на нерухомість невисокі, ніякої "реновації" не буде, тому я бачу два варіанти:
- в хороших локаціях - капремонт, перепланування з покращення, наскільки можливо, якостей - буде невеличке зручно розташоване житло, під оренду
- в поганих локаціях - геттизація-аварійний стан-знесення
Додано: Суб 17 вер, 2022 17:03
"продается" и "покупается" это не одно и то же. Я не зря привел эти марки в пример, в 2006 в моем окружении был бум на покупку авто, в основном в кредит, многие кинулись на амулеты/еастары из за низкой цены. И рассказывали мне что через 10 лет весь мир будет ездить только на китайских авто. По аналогии с китайской электроникой.
Потом продавали их по году за 2-2,5 куе. За 3куе кажется китайца не продал никто. А те кто тогда купил нормальную тачку, продали быстро и относительно дорого. Потеряв меньше к начальной стоимости. Даже на дачии Логан меньше потеряли, хоть она стоила примерно как амулет и внутри вся из вонючего жёсткого пластика.
Только идиот думает что задача прадо и амулета возить попу, зачем платить больше. Но когда приходит время продавать, владельцы неликвидного китайпрома плачут горькими слезами - так сильно на их железо падает стоимость.
К недвижимости пример прямого отношения не имеет, а к низколиквидным товарам имеет. Имхо покупать хрущ это риск, что на момент продажи он будет уже стоить значительно дешевле. Помимо остальных рисков типа войны, политических, миграционных и т.д.
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