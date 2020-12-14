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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10267102681026910270>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 129
1. Не вище 500
16%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 16:29

  Frant написав:Настав вечір окуітєльних,казкових історій від ріелторів,які втекли від війни у Польщу)))

Во первых я вернулся.
Во вторых ещё одна квартира в Варшаве не помешает.
А ты дальше давись вонючими носками
beee
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 16:54

  Frant написав:Твоя боротьба з "хрущовками" нагадує атаки доблесного лицаря дон Кіхота
ну какая борьба, обычное жильё ультраэконом класса, с проходными комнатами и маленькими кухнями. Зачем бороться с тем что и само умрёт? Это вы боретесь с реальностью надувная щеки, как будто хрущи имеют какую то ценность.
  beee написав:вонючими носками
классические носки для него роскошь. Но можно нарисовать их черной краской на ноге, очень удобно не рвутся и не воняют (если иногда мыть ноги).
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 вер, 2022 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 16:56

  beee написав:Относительно КЖРН писали, что введение ипотеки приведёт к росту спроса и росту цен. Изучая рынок Польши оказалось, что имея доступное кредитование:
1. Огромная конкуренция между строительными компаниями
Они и паркинги дарят и ремонты, и сады под окнами.
Кароч там уже не знают что выдумывать
Например мне nexeti паркинг дарит в подарок.
Но даже если покупать в любом жк он стоит 7 куе везде а не 40 как у нас.
2. Постоянное падение цен на недвижимость в долларах

В польше недвижимость воспринимается как обыденность, а у нас - достижение.

Вроде это хорошо для покупателей. Но спроса на вторичку там нет.

Они щас подняли учётную ставку. Покупателей на первичку стало резко мало, никому не нужны дорогие кредиты.
Резко сокращается количество новых объектов. Энергоносители увеличивают себестоимость и этот бизнес уже нерентабелен

Не всё так однозначно

Вы сравниваете плоское с мягким.
Не будет у нас никакой вменяемой конкуренции. Банально по причине тотальной коррупции.
Доступ к земельке под застройку имеют и будут иметь только "уважаемые" люди.
С инфраструктурой при таком раскладе можно вообще не заморачиваться.
Генплан Киева родят лет через сто и не раньше. Градостоительные нормы - как дышло. Суды - всегда к услугам вашим)))
О постоянном неуклонном падении цен в долларах на польском рынке жилой недвижимости:
Мне весьма отрадно это слышать, маякните плз, когда прайсы опустятся до соточки за м2.)))
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 17 вер, 2022 17:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 16:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  Frant написав:Твоя боротьба з "хрущовками" нагадує атаки доблесного лицаря дон Кіхота
ну какая борьба, обычное жильё ультраэконом класса, с проходными комнатами и маленькими кухнями. Зачем бороться с тем что и само умрёт? Это вы боретесь с реальностью надувная щеки, как будто хрущи имеют какую то ценность.
  beee написав:вонючими носками
классические носки для него роскошь. Можно нарисовать их черной краской на ноге, очень удобно не рвутся и не воняют.
Не помре, і в Європі, і в США є подібні планування. Поки ціни на нерухомість невисокі, ніякої "реновації" не буде, тому я бачу два варіанти:
- в хороших локаціях - капремонт, перепланування з покращення, наскільки можливо, якостей - буде невеличке зручно розташоване житло, під оренду
- в поганих локаціях - геттизація-аварійний стан-знесення
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 17:03

  vladimir07 написав:амулетов и прадо 2006-2011 гг продается абсолютно сопоставимое количество : 12 и 15 страниц объявлений
"продается" и "покупается" это не одно и то же. Я не зря привел эти марки в пример, в 2006 в моем окружении был бум на покупку авто, в основном в кредит, многие кинулись на амулеты/еастары из за низкой цены. И рассказывали мне что через 10 лет весь мир будет ездить только на китайских авто. По аналогии с китайской электроникой.

Потом продавали их по году за 2-2,5 куе. За 3куе кажется китайца не продал никто. А те кто тогда купил нормальную тачку, продали быстро и относительно дорого. Потеряв меньше к начальной стоимости. Даже на дачии Логан меньше потеряли, хоть она стоила примерно как амулет и внутри вся из вонючего жёсткого пластика.

Только идиот думает что задача прадо и амулета возить попу, зачем платить больше. Но когда приходит время продавать, владельцы неликвидного китайпрома плачут горькими слезами - так сильно на их железо падает стоимость.

К недвижимости пример прямого отношения не имеет, а к низколиквидным товарам имеет. Имхо покупать хрущ это риск, что на момент продажи он будет уже стоить значительно дешевле. Помимо остальных рисков типа войны, политических, миграционных и т.д.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 17:32

  Voistov написав:
  Мизантрóп написав:на ПОХ объекте в чате срочная хотелка,заметьте не дорого.Не хватает 3 портсигара отечественных и куртки замшевой)) https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/chav ... OWFxo.html


Несколько месяцев назад я постил ссылку на эту квартиру.
Жила одинокая женщина с животными.
Срочная Продажа. Аукцион на повышение до конкретной даты.
Писалось, что продадим тому кто даст больше всех на дату дедлайна.
Стартовая цена за 85 тыс долларов.
Но после даты дедлайна появилась опять.
Интересно, продавцы теже, или кто то прикупил и решил спекульнуть?

Вы правы,коллега,стал наблюдать...Уже +10к :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 17:42

  Мизантрóп написав:
  Voistov написав:
  Мизантрóп написав:на ПОХ объекте в чате срочная хотелка,заметьте не дорого.Не хватает 3 портсигара отечественных и куртки замшевой)) https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/chav ... OWFxo.html


Несколько месяцев назад я постил ссылку на эту квартиру.
Жила одинокая женщина с животными.
Срочная Продажа. Аукцион на повышение до конкретной даты.
Писалось, что продадим тому кто даст больше всех на дату дедлайна.
Стартовая цена за 85 тыс долларов.
Но после даты дедлайна появилась опять.
Интересно, продавцы теже, или кто то прикупил и решил спекульнуть?

Вы правы,коллега,стал наблюдать...Уже +10к :D

Аукцион на повышение - банальный развод наивных травоядных.
Пора и банкам подключиться к теме:
Миллион гривен в кредит под 0,1 % годовых, аукцион с повышением, гарантируем полную анонимность как для участников, так и для победителя!
Звучит, как песня)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 17:44

  beee написав:Относительно КЖРН писали, что введение ипотеки приведёт к росту спроса и росту цен. Изучая рынок Польши оказалось, что имея доступное кредитование:
1. Огромная конкуренция между строительными компаниями
Они и паркинги дарят и ремонты, и сады под окнами.
Кароч там уже не знают что выдумывать
Например мне nexeti паркинг дарит в подарок.
Но даже если покупать в любом жк он стоит 7 куе везде а не 40 как у нас.
2. Постоянное падение цен на недвижимость в долларах

В польше недвижимость воспринимается как обыденность, а у нас - достижение.

Вроде это хорошо для покупателей. Но спроса на вторичку там нет.

Они щас подняли учётную ставку. Покупателей на первичку стало резко мало, никому не нужны дорогие кредиты.
Резко сокращается количество новых объектов. Энергоносители увеличивают себестоимость и этот бизнес уже нерентабелен

Не всё так однозначно

Учетку стали подымать еще до нового года, но рынок недвижимости очень волатителен, и падать цены начали только летом, и то неявно - в виде дисконтов или даже бесплатных паркомест.
Незнаю, до нас дойдет мировой кризис, или опять - буитокадорожать.
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 17:47

  vitaliian написав:"продается" и "покупается" это не одно и то же. Я не зря привел эти марки в пример, в 2006 в моем окружении был бум на покупку авто, в основном в кредит, многие кинулись на амулеты/еастары из за низкой цены. И рассказывали мне что через 10 лет весь мир будет ездить только на китайских авто. По аналогии с китайской электроникой.

Потом продавали их по году за 2-2,5 куе. За 3куе кажется китайца не продал никто. А те кто тогда купил нормальную тачку, продали быстро и относительно дорого. Потеряв меньше к начальной стоимости. Даже на дачии Логан меньше потеряли, хоть она стоила примерно как амулет и внутри вся из вонючего жёсткого пластика.

Только идиот думает что задача прадо и амулета возить попу, зачем платить больше. Но когда приходит время продавать, владельцы неликвидного китайпрома плачут горькими слезами - так сильно на их железо падает стоимость.

К недвижимости пример прямого отношения не имеет, а к низколиквидным товарам имеет. Имхо покупать хрущ это риск, что на момент продажи он будет уже стоить значительно дешевле. Помимо остальных рисков типа войны, политических, миграционных и т.д.


Шановный, если сейчас на амулет указана цена 2.5куе , то изначальная была 10куе, а не 40 или 60 как у камри/прадо .
Если элементарно вычислить кратность падения цены этих машин от первоначальной стоимости, то она абсолютно сопоставимая.
И если кто покупал машину за 10куе в кредит то он не имел денех на что-то более дорогое, а не потому что идиот.
Может хватит уже ерунду тулить ?
С рисками покупки хруща - ерунда также. Цена на хрущи отрастала от дна 2016 года точно так же как и на остальное жилье.
С приходом войны цена на новое покатилась вниз точно так же как и на хрущи.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 18:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У хрущей(некоторых) есть охрененное преимущество - локация
Много их где построено там, где чтоб впихнуть мордоро-свечку с МОПами, надо расселять общагу(а она уже лет как 20+ прихватизирована и там бомж-бизнес-центр, а то и хостел с неплохим выхлопом), или сносить историческое аварийное здание, в котором на каждом квадратном метре прописан нахалючий €врей-потомок старожилов этого района с довоенных времён
Естественно это я за центр Днепра говорю
Поэтому кое-где это хорошее вложение, но надо смотреть по факту
Я например купил старшей дочке 2К хрущ-кирпич с ремонтом аж за полтос в декабре, чтоб у ребёнка был хоть какой-то свой угол. Жить естественно в нём она никогда не будет а аренда с января на карту капает
И думаю сильно он не упадёт в цене даже при долларе 50-60
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