Додано: Суб 17 вер, 2022 17:03

vladimir07 написав: амулетов и прадо 2006-2011 гг продается абсолютно сопоставимое количество : 12 и 15 страниц объявлений амулетов и прадо 2006-2011 гг продается абсолютно сопоставимое количество : 12 и 15 страниц объявлений

"продается" и "покупается" это не одно и то же. Я не зря привел эти марки в пример, в 2006 в моем окружении был бум на покупку авто, в основном в кредит, многие кинулись на амулеты/еастары из за низкой цены. И рассказывали мне что через 10 лет весь мир будет ездить только на китайских авто. По аналогии с китайской электроникой.Потом продавали их по году за 2-2,5 куе. За 3куе кажется китайца не продал никто. А те кто тогда купил нормальную тачку, продали быстро и относительно дорого. Потеряв меньше к начальной стоимости. Даже на дачии Логан меньше потеряли, хоть она стоила примерно как амулет и внутри вся из вонючего жёсткого пластика.Только идиот думает что задача прадо и амулета возить попу, зачем платить больше. Но когда приходит время продавать, владельцы неликвидного китайпрома плачут горькими слезами - так сильно на их железо падает стоимость.К недвижимости пример прямого отношения не имеет, а к низколиквидным товарам имеет. Имхо покупать хрущ это риск, что на момент продажи он будет уже стоить значительно дешевле. Помимо остальных рисков типа войны, политических, миграционных и т.д.