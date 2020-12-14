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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10267102681026910270

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 129
1. Не вище 500
16%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 18:58

  барабашов написав:Жить естественно в нём она никогда не будет
это ключевая фраза, потому что жить в проходных комнатах 8 - 12м2, и с кухней 5 метров - западло. Все "любят" хрущи на расстоянии, но добровольно жить в них никто не хочет. Варианты "негде жить" и " припёрли обстоятельства" не рассматриваем, они к недвижимости не имеет отношения.

Поколение 60+ в учёт не беру, у них другие стандарты качества жизни. Хотя о каких стандартах речь, если встретил старость на 5м этаже хруща без лифта?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 вер, 2022 19:03, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 19:03

По сравнению з Гонконгом хрущи вполне комфортабельное жильё.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 19:04

  Bolt написав:По сравнению з Гонконгом хрущи вполне комфортабельное жильё.

Гонконг я отношу к категории "негде жить" (точнее негде строить) . Я уже выкладывал видео, какие дома строятся на юге Китая, вот к примеру, пригород Гуанчжоу.

https://youtu.be/lVFeSFCbyyg
https://youtu.be/3iUSYRFmufM
Рекомендую к просмотру. Для общего представления где находятся наши хрущи в иерархии достижений цивилизации.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 19:37

  vitaliian написав:
  барабашов написав:Жить естественно в нём она никогда не будет
это ключевая фраза, потому что жить в проходных комнатах 8 - 12м2, и с кухней 5 метров - западло. Все "любят" хрущи на расстоянии, но добровольно жить в них никто не хочет. Варианты "негде жить" и " припёрли обстоятельства" не рассматриваем, они к недвижимости не имеет отношения.

1.Жить не будет, т.к. скорее всего уехала за границу и там же останется, а не потому что не хочет.
2.Не все двухкомнатные хрущи с проходными комнатами. Есть и с раздельными, в которых по планировке кухня посредине, а комнаты метров по 15 по бокам.
3.Но добровольно жить в них никто не хочет - опять ерунда абсолютная. Хрущи продаются и покупаются наравне с любой другой недвижимостью. Это не деревянные бараки, а жилье пусть и возрастное.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 19:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Второй на очереди покупатель владелец салона теслы

как пафосно)
адрес "салона Теслы" не подскажите?
интересно...
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 19:57

  vitaliian написав:
  барабашов написав:Жить естественно в нём она никогда не будет
это ключевая фраза, потому что жить в проходных комнатах 8 - 12м2, и с кухней 5 метров - западло. Все "любят" хрущи на расстоянии, но добровольно жить в них никто не хочет. Варианты "негде жить" и " припёрли обстоятельства" не рассматриваем, они к недвижимости не имеет отношения.

Поколение 60+ в учёт не беру, у них другие стандарты качества жизни. Хотя о каких стандартах речь, если встретил старость на 5м этаже хруща без лифта?


Вы как-то натягиваете. Я не знаю киевских хрущесерий где комната 12 метров была бы проходной, а 8 вообше в природе нет. Может вы русский, там могли бы быть такие ужасы. При Хрущеве в Киеве массово строили упрощtнные сталинки("без архитектурных излишеств"), хрущи 438 серии с квадратными комнатами и большими окнами, 480 с узкими комнатами и окнами, 464 - панельные. ПОсдедние две серии конечно отстой, но даже в них нет "проходных комнат 8 - 12м2". Медианный метраж в новостроях 71 метр, это немногим больше 3к хрущевок, и равно поздним брежневкам. только локации зачастую у новостроев хромают. Да и почему-то 25 метровые кухни никак не помогли с демографией
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 17 вер, 2022 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 20:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Я например купил старшей дочке 2К хрущ-кирпич с ремонтом аж за полтос в декабре, чтоб у ребёнка был хоть какой-то свой угол. Жить естественно в нём она никогда не будет а аренда с января на карту капает

сомнительное решение учитывая две взаимоисключающие фразы
ИМХО конечно)
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 20:21

  vitaliian написав:
  барабашов написав:Жить естественно в нём она никогда не будет
это ключевая фраза, потому что жить в проходных комнатах 8 - 12м2, и с кухней 5 метров - западло. Все "любят" хрущи на расстоянии, но добровольно жить в них никто не хочет. Варианты "негде жить" и " припёрли обстоятельства" не рассматриваем, они к недвижимости не имеет отношения.

Поколение 60+ в учёт не беру, у них другие стандарты качества жизни. Хотя о каких стандартах речь, если встретил старость на 5м этаже хруща без лифта?

Знову боротьба з "хрущами"))) в 191-й раз одне і те ж саме.
Пластинку про переваги дальніх Єпенів перед київськими "хрущами"- коли зміниш?
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 20:24

  fox767676 написав:
  vitaliian написав:
  барабашов написав:Жить естественно в нём она никогда не будет
это ключевая фраза, потому что жить в проходных комнатах 8 - 12м2, и с кухней 5 метров - западло. Все "любят" хрущи на расстоянии, но добровольно жить в них никто не хочет. Варианты "негде жить" и " припёрли обстоятельства" не рассматриваем, они к недвижимости не имеет отношения.

Поколение 60+ в учёт не беру, у них другие стандарты качества жизни. Хотя о каких стандартах речь, если встретил старость на 5м этаже хруща без лифта?


Вы как-то натягиваете. Я не знаю киевских хрущесерий где комната 12 метров была бы проходной, а 8 вообше в природе нет. Может вы русский, там могли бы быть такие ужасы. При Хрущеве в Киеве массово строили упрощtнные сталинки("без архитектурных излишеств"), хрущи 438 серии с квадратными комнатами и большими окнами, 480 с узкими комнатами и окнами, 464 - панельные. ПОсдедние две серии конечно отстой, но даже в них нет "проходных комнат 8 - 12м2". Медианный метраж в новостроях 71 метр, это немногим больше 3к хрущевок, и равно поздним брежневкам. только локации зачастую у новостроев хромают. Да и почему-то 25 метровые кухни никак не помогли с демографией

Обліківка Віталіана регулярно плутає свої фантазії з реальністю. Людина не здатна розрізнити, де правда, а де її видумки. Головне - закидати повсюду флуд.
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