Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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барабашов написав:Жить естественно в нём она никогда не будет
это ключевая фраза, потому что жить в проходных комнатах 8 - 12м2, и с кухней 5 метров - западло. Все "любят" хрущи на расстоянии, но добровольно жить в них никто не хочет. Варианты "негде жить" и " припёрли обстоятельства" не рассматриваем, они к недвижимости не имеет отношения.
Поколение 60+ в учёт не беру, у них другие стандарты качества жизни. Хотя о каких стандартах речь, если встретил старость на 5м этаже хруща без лифта?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 вер, 2022 19:03, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:Жить естественно в нём она никогда не будет
это ключевая фраза, потому что жить в проходных комнатах 8 - 12м2, и с кухней 5 метров - западло. Все "любят" хрущи на расстоянии, но добровольно жить в них никто не хочет. Варианты "негде жить" и " припёрли обстоятельства" не рассматриваем, они к недвижимости не имеет отношения.
1.Жить не будет, т.к. скорее всего уехала за границу и там же останется, а не потому что не хочет. 2.Не все двухкомнатные хрущи с проходными комнатами. Есть и с раздельными, в которых по планировке кухня посредине, а комнаты метров по 15 по бокам. 3.Но добровольно жить в них никто не хочет - опять ерунда абсолютная. Хрущи продаются и покупаются наравне с любой другой недвижимостью. Это не деревянные бараки, а жилье пусть и возрастное.
барабашов написав:Жить естественно в нём она никогда не будет
это ключевая фраза, потому что жить в проходных комнатах 8 - 12м2, и с кухней 5 метров - западло. Все "любят" хрущи на расстоянии, но добровольно жить в них никто не хочет. Варианты "негде жить" и " припёрли обстоятельства" не рассматриваем, они к недвижимости не имеет отношения.
Поколение 60+ в учёт не беру, у них другие стандарты качества жизни. Хотя о каких стандартах речь, если встретил старость на 5м этаже хруща без лифта?
Вы как-то натягиваете. Я не знаю киевских хрущесерий где комната 12 метров была бы проходной, а 8 вообше в природе нет. Может вы русский, там могли бы быть такие ужасы. При Хрущеве в Киеве массово строили упрощtнные сталинки("без архитектурных излишеств"), хрущи 438 серии с квадратными комнатами и большими окнами, 480 с узкими комнатами и окнами, 464 - панельные. ПОсдедние две серии конечно отстой, но даже в них нет "проходных комнат 8 - 12м2". Медианный метраж в новостроях 71 метр, это немногим больше 3к хрущевок, и равно поздним брежневкам. только локации зачастую у новостроев хромают. Да и почему-то 25 метровые кухни никак не помогли с демографией
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 17 вер, 2022 20:02, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:Я например купил старшей дочке 2К хрущ-кирпич с ремонтом аж за полтос в декабре, чтоб у ребёнка был хоть какой-то свой угол. Жить естественно в нём она никогда не будет а аренда с января на карту капает
сомнительное решение учитывая две взаимоисключающие фразы ИМХО конечно)
барабашов написав:Жить естественно в нём она никогда не будет
это ключевая фраза, потому что жить в проходных комнатах 8 - 12м2, и с кухней 5 метров - западло. Все "любят" хрущи на расстоянии, но добровольно жить в них никто не хочет. Варианты "негде жить" и " припёрли обстоятельства" не рассматриваем, они к недвижимости не имеет отношения.
Поколение 60+ в учёт не беру, у них другие стандарты качества жизни. Хотя о каких стандартах речь, если встретил старость на 5м этаже хруща без лифта?
Знову боротьба з "хрущами"))) в 191-й раз одне і те ж саме. Пластинку про переваги дальніх Єпенів перед київськими "хрущами"- коли зміниш?
барабашов написав:Жить естественно в нём она никогда не будет
это ключевая фраза, потому что жить в проходных комнатах 8 - 12м2, и с кухней 5 метров - западло. Все "любят" хрущи на расстоянии, но добровольно жить в них никто не хочет. Варианты "негде жить" и " припёрли обстоятельства" не рассматриваем, они к недвижимости не имеет отношения.
Поколение 60+ в учёт не беру, у них другие стандарты качества жизни. Хотя о каких стандартах речь, если встретил старость на 5м этаже хруща без лифта?
Вы как-то натягиваете. Я не знаю киевских хрущесерий где комната 12 метров была бы проходной, а 8 вообше в природе нет. Может вы русский, там могли бы быть такие ужасы. При Хрущеве в Киеве массово строили упрощtнные сталинки("без архитектурных излишеств"), хрущи 438 серии с квадратными комнатами и большими окнами, 480 с узкими комнатами и окнами, 464 - панельные. ПОсдедние две серии конечно отстой, но даже в них нет "проходных комнат 8 - 12м2". Медианный метраж в новостроях 71 метр, это немногим больше 3к хрущевок, и равно поздним брежневкам. только локации зачастую у новостроев хромают. Да и почему-то 25 метровые кухни никак не помогли с демографией
Обліківка Віталіана регулярно плутає свої фантазії з реальністю. Людина не здатна розрізнити, де правда, а де її видумки. Головне - закидати повсюду флуд.