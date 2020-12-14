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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 вер, 2022 21:31
Прохожий написав: барабашов написав:
Я например купил старшей дочке 2К хрущ-кирпич с ремонтом аж за полтос в декабре, чтоб у ребёнка был хоть какой-то свой угол
. Жить естественно в нём она никогда не будет
а аренда с января на карту капает
сомнительное решение учитывая две взаимоисключающие фразы
ИМХО конечно)
Ну с 24,02 не совсем взаимоисключающие
И потом у неё с 18ти лет была доля в том объекте, что ушёл, и я ей дал что то взамен
По росту она в хрущ проходит, не то что я со своими 1,94
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Додано: Суб 17 вер, 2022 21:43
vitaliian написав: барабашов написав:
Жить естественно в нём она никогда не будет
это ключевая фраза, потому что жить в проходных комнатах 8 - 12м2, и с кухней 5 метров - западло. Все "любят" хрущи на расстоянии, но добровольно жить в них никто не хочет. Варианты "негде жить" и " припёрли обстоятельства" не рассматриваем, они к недвижимости не имеет отношения.
Поколение 60+ в учёт не беру, у них другие стандарты качества жизни. Хотя о каких стандартах речь, если встретил старость на 5м этаже хруща без лифта?
Для вас, как для человека жившего в Днепре, просто назову адрес - набережная Ленина 19, этаж пятый, но виден вбок Днепр и памятник афганцам где 28го мая и 2го августа проходит жуткое нажиралово, и первый роддом
Ну и РИО в 50 метрах, но живут далеко не шеф-повара, официанты или вышибалы с него.
И даже не негры с Нобеля.
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барабашов
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