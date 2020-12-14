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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10268102691027010271

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 129
1. Не вище 500
16%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 21:31

  Прохожий написав:
  барабашов написав:Я например купил старшей дочке 2К хрущ-кирпич с ремонтом аж за полтос в декабре, чтоб у ребёнка был хоть какой-то свой угол. Жить естественно в нём она никогда не будет а аренда с января на карту капает

сомнительное решение учитывая две взаимоисключающие фразы
ИМХО конечно)

Ну с 24,02 не совсем взаимоисключающие
И потом у неё с 18ти лет была доля в том объекте, что ушёл, и я ей дал что то взамен
По росту она в хрущ проходит, не то что я со своими 1,94
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 21:43

  vitaliian написав:
  барабашов написав:Жить естественно в нём она никогда не будет
это ключевая фраза, потому что жить в проходных комнатах 8 - 12м2, и с кухней 5 метров - западло. Все "любят" хрущи на расстоянии, но добровольно жить в них никто не хочет. Варианты "негде жить" и " припёрли обстоятельства" не рассматриваем, они к недвижимости не имеет отношения.

Поколение 60+ в учёт не беру, у них другие стандарты качества жизни. Хотя о каких стандартах речь, если встретил старость на 5м этаже хруща без лифта?

Для вас, как для человека жившего в Днепре, просто назову адрес - набережная Ленина 19, этаж пятый, но виден вбок Днепр и памятник афганцам где 28го мая и 2го августа проходит жуткое нажиралово, и первый роддом
Ну и РИО в 50 метрах, но живут далеко не шеф-повара, официанты или вышибалы с него.
И даже не негры с Нобеля.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 22:16

  барабашов написав:адрес - набережная Ленина 19, этаж пятый, но виден вбок Днепр и памятник афганцам где 28го мая и 2го августа проходит жуткое нажиралово, и первый роддом
Ну и РИО в 50 метрах, но живут далеко не шеф-повара, официанты или вышибалы с него.
И даже не негры с Нобеля.


А это точно хрущ ? Балконы выглядят скорее как в сталинке, вообще не похоже на типовой хрущ.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 22:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сталинки напротив, Ленина 1 и 1а
Хер что там можно было купить на полтос до войны с зайобами продаванов прелестей, кое где даже с оригинальными половицами 56года укладки
Сталинка у меня 4к там на Московской
барабашов
 
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