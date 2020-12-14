Додано: Суб 17 вер, 2022 23:55

antey1969 написав: beee написав: Относительно КЖРН писали, что введение ипотеки приведёт к росту спроса и росту цен. Изучая рынок Польши оказалось, что имея доступное кредитование:

1. Огромная конкуренция между строительными компаниями

Они и паркинги дарят и ремонты, и сады под окнами.

Кароч там уже не знают что выдумывать

Например мне nexeti паркинг дарит в подарок.

Но даже если покупать в любом жк он стоит 7 куе везде а не 40 как у нас.

2. Постоянное падение цен на недвижимость в долларах



В польше недвижимость воспринимается как обыденность, а у нас - достижение.



Вроде это хорошо для покупателей. Но спроса на вторичку там нет.



Они щас подняли учётную ставку. Покупателей на первичку стало резко мало, никому не нужны дорогие кредиты.

Резко сокращается количество новых объектов. Энергоносители увеличивают себестоимость и этот бизнес уже нерентабелен



Не всё так однозначно Относительно КЖРН писали, что введение ипотеки приведёт к росту спроса и росту цен. Изучая рынок Польши оказалось, что имея доступное кредитование:1. Огромная конкуренция между строительными компаниямиОни и паркинги дарят и ремонты, и сады под окнами.Кароч там уже не знают что выдумыватьНапример мне nexeti паркинг дарит в подарок.Но даже если покупать в любом жк он стоит 7 куе везде а не 40 как у нас.2. Постоянное падение цен на недвижимость в долларахВ польше недвижимость воспринимается как обыденность, а у нас - достижение.Вроде это хорошо для покупателей. Но спроса на вторичку там нет.Они щас подняли учётную ставку. Покупателей на первичку стало резко мало, никому не нужны дорогие кредиты.Резко сокращается количество новых объектов. Энергоносители увеличивают себестоимость и этот бизнес уже нерентабеленНе всё так однозначно

Вы сравниваете плоское с мягким.

Не будет у нас никакой вменяемой конкуренции. Банально по причине тотальной коррупции.

Доступ к земельке под застройку имеют и будут иметь только "уважаемые" люди.

С инфраструктурой при таком раскладе можно вообще не заморачиваться.

Генплан Киева родят лет через сто и не раньше. Градостоительные нормы - как дышло. Суды - всегда к услугам вашим)))

О постоянном неуклонном падении цен в долларах на польском рынке жилой недвижимости:

Мне весьма отрадно это слышать, маякните плз, когда прайсы опустятся до соточки за м2.))) Вы сравниваете плоское с мягким.Не будет у нас никакой вменяемой конкуренции. Банально по причине тотальной коррупции.Доступ к земельке под застройку имеют и будут иметь только "уважаемые" люди.С инфраструктурой при таком раскладе можно вообще не заморачиваться.Генплан Киева родят лет через сто и не раньше. Градостоительные нормы - как дышло. Суды - всегда к услугам вашим)))О постоянном неуклонном падении цен в долларах на польском рынке жилой недвижимости:Мне весьма отрадно это слышать, маякните плз, когда прайсы опустятся до соточки за м2.)))

Забыл про корупцию.3 года назад собственник евродома мне говорил же - мы не можем выйти на польский рынок, потому что там слишком правильно всё.Я открыл график пары доллар/злотый.Год назад он был 3.8 pln/USD. Сегодня я продал 10 куе по 4.93.Я купил 2к на тархомин по 12160 м2.Год назад м2 там стоил около 10000.Падение в $ за год примерно 6%.Вкладываясь в их недвигу мне просто нужно как-то сохранить деньги. А этого сделать не удастся.Важное отличие - квартиру перепродать нельзя около года после получения документов, переуступки почти все запрещают.Так что построить бизнес наподобие Киева не получится.У них там нет роста в зависимости от стадии строительства, как у нас. Схема инвестирования совершенно другая.Кстати аренда 2к (1к по нашему) в центре 25к грн в месяц. Как и у нас.