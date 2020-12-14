|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 вер, 2022 21:31
Прохожий написав: барабашов написав:
Я например купил старшей дочке 2К хрущ-кирпич с ремонтом аж за полтос в декабре, чтоб у ребёнка был хоть какой-то свой угол
. Жить естественно в нём она никогда не будет
а аренда с января на карту капает
сомнительное решение учитывая две взаимоисключающие фразы
ИМХО конечно)
Ну с 24,02 не совсем взаимоисключающие
И потом у неё с 18ти лет была доля в том объекте, что ушёл, и я ей дал что то взамен
По росту она в хрущ проходит, не то что я со своими 1,94
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2543
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 вер, 2022 21:43
vitaliian написав: барабашов написав:
Жить естественно в нём она никогда не будет
это ключевая фраза, потому что жить в проходных комнатах 8 - 12м2, и с кухней 5 метров - западло. Все "любят" хрущи на расстоянии, но добровольно жить в них никто не хочет. Варианты "негде жить" и " припёрли обстоятельства" не рассматриваем, они к недвижимости не имеет отношения.
Поколение 60+ в учёт не беру, у них другие стандарты качества жизни. Хотя о каких стандартах речь, если встретил старость на 5м этаже хруща без лифта?
Для вас, как для человека жившего в Днепре, просто назову адрес - набережная Ленина 19, этаж пятый, но виден вбок Днепр и памятник афганцам где 28го мая и 2го августа проходит жуткое нажиралово, и первый роддом
Ну и РИО в 50 метрах, но живут далеко не шеф-повара, официанты или вышибалы с него.
И даже не негры с Нобеля.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2543
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 вер, 2022 22:16
барабашов написав:
адрес - набережная Ленина 19, этаж пятый, но виден вбок Днепр и памятник афганцам где 28го мая и 2го августа проходит жуткое нажиралово, и первый роддом
Ну и РИО в 50 метрах, но живут далеко не шеф-повара, официанты или вышибалы с него.
И даже не негры с Нобеля.
А это точно хрущ ? Балконы выглядят скорее как в сталинке, вообще не похоже на типовой хрущ.
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 17 вер, 2022 22:53
Сталинки напротив, Ленина 1 и 1а
Хер что там можно было купить на полтос до войны с зайобами продаванов прелестей, кое где даже с оригинальными половицами 56года укладки
Сталинка у меня 4к там на Московской
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2543
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 вер, 2022 23:55
antey1969 написав: beee написав:
Относительно КЖРН писали, что введение ипотеки приведёт к росту спроса и росту цен. Изучая рынок Польши оказалось, что имея доступное кредитование:
1. Огромная конкуренция между строительными компаниями
Они и паркинги дарят и ремонты, и сады под окнами.
Кароч там уже не знают что выдумывать
Например мне nexeti паркинг дарит в подарок.
Но даже если покупать в любом жк он стоит 7 куе везде а не 40 как у нас.
2. Постоянное падение цен на недвижимость в долларах
В польше недвижимость воспринимается как обыденность, а у нас - достижение.
Вроде это хорошо для покупателей. Но спроса на вторичку там нет.
Они щас подняли учётную ставку. Покупателей на первичку стало резко мало, никому не нужны дорогие кредиты.
Резко сокращается количество новых объектов. Энергоносители увеличивают себестоимость и этот бизнес уже нерентабелен
Не всё так однозначно
Вы сравниваете плоское с мягким.
Не будет у нас никакой вменяемой конкуренции. Банально по причине тотальной коррупции.
Доступ к земельке под застройку имеют и будут иметь только "уважаемые" люди.
С инфраструктурой при таком раскладе можно вообще не заморачиваться.
Генплан Киева родят лет через сто и не раньше. Градостоительные нормы - как дышло. Суды - всегда к услугам вашим)))
О постоянном неуклонном падении цен в долларах на польском рынке жилой недвижимости:
Мне весьма отрадно это слышать, маякните плз, когда прайсы опустятся до соточки за м2.)))
Забыл про корупцию.
3 года назад собственник евродома мне говорил же - мы не можем выйти на польский рынок, потому что там слишком правильно всё.
Я открыл график пары доллар/злотый.
Год назад он был 3.8 pln/USD. Сегодня я продал 10 куе по 4.93.
Я купил 2к на тархомин по 12160 м2.
Год назад м2 там стоил около 10000.
Падение в $ за год примерно 6%.
Вкладываясь в их недвигу мне просто нужно как-то сохранить деньги. А этого сделать не удастся.
Важное отличие - квартиру перепродать нельзя около года после получения документов, переуступки почти все запрещают.
Так что построить бизнес наподобие Киева не получится.
У них там нет роста в зависимости от стадии строительства, как у нас. Схема инвестирования совершенно другая.
Кстати аренда 2к (1к по нашему) в центре 25к грн в месяц. Как и у нас.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 930
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 вер, 2022 00:18
Прохожий написав: beee написав:
Второй на очереди покупатель владелец салона теслы
как пафосно)
адрес "салона Теслы" не подскажите?
интересно...
Это не пафос, а мой прогноз характеристики покупателей. Кто они. Д
Я писал, что уедет определённый класс. Люди, имеющие бизнес- ніт.
Если вам это неинтересно и у вас есть знакомые, которые на шару дадут вам похожую инфу - клёво.
Интересно, зачем тогда столько дебатов - "покупатель, кто он"
-
beee
-
-
- Повідомлень: 930
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23094
|13065322
|
|
|1111
|4898390
|
|
|3
|4309
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|