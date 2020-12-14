Додано: Нед 18 вер, 2022 06:07

барабашов написав: Для вас, как для человека жившего в Днепре, просто Для вас, как для человека жившего в Днепре, просто

для вас как человека живущего в Днепре открою секрет Полишинеля, районов пригодных для жизни в Днепре так мало, что в этих районах заселят даже шалаши и прицепы дачи. Это набережная Ленина, часть набережной победы, к.маркса район исторического музея, к Марса район выезда к мост-сити и начало Гагарина. Я жил в начале рабочей и на калиновой, районы для жизни не приспособлены вообще.Когда речь идёт о локациях, нужно принимать во внимание все годные локации, и если их исторически мало, делать поправку на это обстоятельство.По сути, не нужно подменять предмет разговора.Хрущ (те что я видел и в которых я жил) это некомфортное жильё. Оно таким было изначально, потому что строилось из гавна и палок, как эконом класс.Отдельная тема - некомфортные локации, в Днепре их десятки, почти всё кроме выше перечисленных.Когда возникает дилемма купить хрущ или что то в плохой локации, люди взвешивают все плюсы и минусы, бывает выбирают хрущ.А адепты хрущей выдают этот факт как преимущество хруща. Инвалиды покупают инвалидные коляски, при никто не расхваливает какие они удобные и комфортные. Потому что такое удобство - вынужденная покупка.Примерно то же касается и хрущей. Отваливать 50-80 кило денег за морально и физически уставший эконом класс может или большой фанат совка или если у покупателя вообще нет других вариантов в данной локации.