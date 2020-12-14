Додано: Нед 18 вер, 2022 06:07

барабашов написав: Для вас, как для человека жившего в Днепре, просто Для вас, как для человека жившего в Днепре, просто

для вас как человека живущего в Днепре открою секрет Полишинеля, районов пригодных для жизни в Днепре так мало, что в этих районах заселят даже шалаши и прицепы дачи. Это набережная Ленина, часть набережной победы, к.маркса район исторического музея, к Марса район выезда к мост-сити и начало Гагарина.Я жил в начале рабочей и на калиновой, районы для жизни не приспособлены вообще. Ни парков ни зелени один транспорт и заводы со всех сторон.По сути, не нужно подменять предмет разговора.Локации - отдельная тема, не имеющая отношения к хрущам. Исторически хрущи строились везде, в том числе в очень хороших местах. Когда речь заходит о хрущах, местные фанаты бегом подменяют тему на обсуждение локаций.Когда возникает дилемма, купить хрущ или что то получше но в плохой локации, люди взвешивают все плюсы и минусы и бывает что выбирают хрущ.Инвалиды покупают костыли и инвалидные коляски, при никто не расхваливает какие они удобные и комфортные.К хрущу можно купить Жигули, телевизор электрон, пылесос ракета, советские ковры и мебель. Будет неплохой комплект "back in the USSR".