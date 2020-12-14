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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 вер, 2022 21:31
Прохожий написав: барабашов написав:
Я например купил старшей дочке 2К хрущ-кирпич с ремонтом аж за полтос в декабре, чтоб у ребёнка был хоть какой-то свой угол
. Жить естественно в нём она никогда не будет
а аренда с января на карту капает
сомнительное решение учитывая две взаимоисключающие фразы
ИМХО конечно)
Ну с 24,02 не совсем взаимоисключающие
И потом у неё с 18ти лет была доля в том объекте, что ушёл, и я ей дал что то взамен
По росту она в хрущ проходит, не то что я со своими 1,94
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барабашов
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Додано: Суб 17 вер, 2022 21:43
vitaliian написав: барабашов написав:
Жить естественно в нём она никогда не будет
это ключевая фраза, потому что жить в проходных комнатах 8 - 12м2, и с кухней 5 метров - западло. Все "любят" хрущи на расстоянии, но добровольно жить в них никто не хочет. Варианты "негде жить" и " припёрли обстоятельства" не рассматриваем, они к недвижимости не имеет отношения.
Поколение 60+ в учёт не беру, у них другие стандарты качества жизни. Хотя о каких стандартах речь, если встретил старость на 5м этаже хруща без лифта?
Для вас, как для человека жившего в Днепре, просто назову адрес - набережная Ленина 19, этаж пятый, но виден вбок Днепр и памятник афганцам где 28го мая и 2го августа проходит жуткое нажиралово, и первый роддом
Ну и РИО в 50 метрах, но живут далеко не шеф-повара, официанты или вышибалы с него.
И даже не негры с Нобеля.
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Додано: Суб 17 вер, 2022 22:16
барабашов написав:
адрес - набережная Ленина 19, этаж пятый, но виден вбок Днепр и памятник афганцам где 28го мая и 2го августа проходит жуткое нажиралово, и первый роддом
Ну и РИО в 50 метрах, но живут далеко не шеф-повара, официанты или вышибалы с него.
И даже не негры с Нобеля.
А это точно хрущ ? Балконы выглядят скорее как в сталинке, вообще не похоже на типовой хрущ.
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vladimir07
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Додано: Суб 17 вер, 2022 22:53
Сталинки напротив, Ленина 1 и 1а
Хер что там можно было купить на полтос до войны с зайобами продаванов прелестей, кое где даже с оригинальными половицами 56года укладки
Сталинка у меня 4к там на Московской
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барабашов
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Додано: Суб 17 вер, 2022 23:55
antey1969 написав: beee написав:
Относительно КЖРН писали, что введение ипотеки приведёт к росту спроса и росту цен. Изучая рынок Польши оказалось, что имея доступное кредитование:
1. Огромная конкуренция между строительными компаниями
Они и паркинги дарят и ремонты, и сады под окнами.
Кароч там уже не знают что выдумывать
Например мне nexeti паркинг дарит в подарок.
Но даже если покупать в любом жк он стоит 7 куе везде а не 40 как у нас.
2. Постоянное падение цен на недвижимость в долларах
В польше недвижимость воспринимается как обыденность, а у нас - достижение.
Вроде это хорошо для покупателей. Но спроса на вторичку там нет.
Они щас подняли учётную ставку. Покупателей на первичку стало резко мало, никому не нужны дорогие кредиты.
Резко сокращается количество новых объектов. Энергоносители увеличивают себестоимость и этот бизнес уже нерентабелен
Не всё так однозначно
Вы сравниваете плоское с мягким.
Не будет у нас никакой вменяемой конкуренции. Банально по причине тотальной коррупции.
Доступ к земельке под застройку имеют и будут иметь только "уважаемые" люди.
С инфраструктурой при таком раскладе можно вообще не заморачиваться.
Генплан Киева родят лет через сто и не раньше. Градостоительные нормы - как дышло. Суды - всегда к услугам вашим)))
О постоянном неуклонном падении цен в долларах на польском рынке жилой недвижимости:
Мне весьма отрадно это слышать, маякните плз, когда прайсы опустятся до соточки за м2.)))
Забыл про корупцию.
3 года назад собственник евродома мне говорил же - мы не можем выйти на польский рынок, потому что там слишком правильно всё.
Я открыл график пары доллар/злотый.
Год назад он был 3.8 pln/USD. Сегодня я продал 10 куе по 4.93.
Я купил 2к на тархомин по 12160 м2.
Год назад м2 там стоил около 10000.
Падение в $ за год примерно 6%.
Вкладываясь в их недвигу мне просто нужно как-то сохранить деньги. А этого сделать не удастся.
Важное отличие - квартиру перепродать нельзя около года после получения документов, переуступки почти все запрещают.
Так что построить бизнес наподобие Киева не получится.
У них там нет роста в зависимости от стадии строительства, как у нас. Схема инвестирования совершенно другая.
Кстати аренда 2к (1к по нашему) в центре 25к грн в месяц. Как и у нас.
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beee
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Додано: Нед 18 вер, 2022 00:18
Прохожий написав: beee написав:
Второй на очереди покупатель владелец салона теслы
как пафосно)
адрес "салона Теслы" не подскажите?
интересно...
Это не пафос, а мой прогноз характеристики покупателей. Кто они. Д
Я писал, что уедет определённый класс. Люди, имеющие бизнес- ніт.
Если вам это неинтересно и у вас есть знакомые, которые на шару дадут вам похожую инфу - клёво.
Интересно, зачем тогда столько дебатов - "покупатель, кто он"
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beee
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Додано: Нед 18 вер, 2022 05:09
beee написав:
Относительно КЖРН писали, что введение ипотеки приведёт к росту спроса и росту цен. Изучая рынок Польши оказалось, что имея доступное кредитование:
1. Огромная конкуренция между строительными компаниями
Они и паркинги дарят и ремонты, и сады под окнами.
Кароч там уже не знают что выдумывать
Например мне nexeti паркинг дарит в подарок.
Но даже если покупать в любом жк он стоит 7 куе везде а не 40 как у нас.
2. Постоянное падение цен на недвижимость в долларах
В польше недвижимость воспринимается как обыденность, а у нас - достижение.
Вроде это хорошо для покупателей. Но спроса на вторичку там нет.
Они щас подняли учётную ставку. Покупателей на первичку стало резко мало, никому не нужны дорогие кредиты.
Резко сокращается количество новых объектов. Энергоносители увеличивают себестоимость и этот бизнес уже нерентабелен
Не всё так однозначно
Начинаете прозревать?
Похвально.
Вы еще не встречались с ситуацией, когда одновременно жилье дешевеет, а аренда растет.
Во где для нащего человека разрыв шаблона.
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Додано: Нед 18 вер, 2022 06:07
барабашов написав:
Для вас, как для человека жившего в Днепре, просто
для вас как человека живущего в Днепре открою секрет Полишинеля, районов пригодных для жизни в Днепре так мало, что в этих районах заселят даже шалаши и прицепы дачи. Это набережная Ленина, часть набережной победы, к.маркса район исторического музея, к Марса район выезда к мост-сити и начало Гагарина.
Я жил в начале рабочей и на калиновой, районы для жизни не приспособлены вообще. Ни парков ни зелени один транспорт и заводы со всех сторон.
По сути, не нужно подменять предмет разговора.
Локации - отдельная тема, не имеющая отношения к хрущам. Исторически хрущи строились везде, в том числе в очень хороших местах. Когда речь заходит о хрущах, местные фанаты бегом подменяют тему на обсуждение локаций.
Когда возникает дилемма, купить хрущ или что то получше но в плохой локации, люди взвешивают все плюсы и минусы и бывает что выбирают хрущ.
Инвалиды покупают костыли и инвалидные коляски, при никто не расхваливает какие они удобные и комфортные.
К хрущу можно купить Жигули, телевизор электрон, пылесос ракета, советские ковры и мебель. Будет неплохой комплект "back in the USSR".
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vitaliian
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Додано: Нед 18 вер, 2022 09:02
vitaliian
Вы правильно перечислили места где у нас есть объекты
К сожалению пришлось выехать из одного "памятника" там же чтоб расширить дислокацию,но надо было делать это ещё при Ющенко, когда глаза покупателей горели и каклеты жгли матрас.
Новостроев с ремонтом!!! отвечавшим моим критериям и в первую очередь по локации(то в чём по Киеву я крайне запутан и поэтому зациклился на Бессарабке) на правом берегу и в декабре 21года я не нашёл
А реализовывать чьи то безумные хотелки даже не в моём районе, а где нибудь в жопе на Тополе я не намерен.
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барабашов
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Додано: Нед 18 вер, 2022 09:23
барабашов написав:
на правом берегу и в декабре 21года я не нашёл
я ж и говорю если кто то и покупает хрущи, то вынужденно, не от хорошей жизни. Не хватает бюджета, нет подходящего варианта с ремонтом в новом фонде, что то ещё.
Точно так же вынужденно покупают Жигули, которые до сих пор массово ездят за пределами Киева. Я никого не упрекаю, сам думал купить ланоса чтобы вывезти папу в феврале на западную, авто на одну поездку. Потом продать или отдать волонтёрам.
Но купить ланоса и на всех форумах писать, что это суперкар имхо перебор. Почему с хрущами люди так делают, у меня ответа нет. Наверное хрущ единственное что есть в их жизни, вот они его защищают как честь девственницы.
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