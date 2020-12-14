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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 вер, 2022 09:58
Мизантрóп написав:
обзор. сентябрь.
Стоит смотреть или опять "єксперт" нам расскажет про то, как космические корабли бороздят?
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Додано: Нед 18 вер, 2022 11:55
vitaliian написав: барабашов написав:
на правом берегу и в декабре 21года я не нашёл
я ж и говорю если кто то и покупает хрущи, то вынужденно, не от хорошей жизни. Не хватает бюджета, нет подходящего варианта с ремонтом в новом фонде, что то ещё.
Точно так же вынужденно покупают Жигули, которые до сих пор массово ездят за пределами Киева. Я никого не упрекаю, сам думал купить ланоса чтобы вывезти папу в феврале на западную, авто на одну поездку. Потом продать или отдать волонтёрам.
Но купить ланоса и на всех форумах писать, что это суперкар имхо перебор. Почему с хрущами люди так делают, у меня ответа нет. Наверное хрущ единственное что есть в их жизни, вот они его защищают как честь девственницы.
Якщо у людини немає грошей на купівлю б/в Ланоса, що вона робить на форумі з столичної нерухомості?
Знову боротьба з "хрущовками"((((
vitaliian написав: барабашов написав:
Для вас, как для человека жившего в Днепре, просто
для вас как человека живущего в Днепре открою секрет Полишинеля, районов пригодных для жизни в Днепре так мало, что в этих районах заселят даже шалаши и прицепы дачи. Это набережная Ленина, часть набережной победы, к.маркса район исторического музея, к Марса район выезда к мост-сити и начало Гагарина.
Я жил в начале рабочей и на калиновой, районы для жизни не приспособлены вообще. Ни парков ни зелени один транспорт и заводы со всех сторон.
По сути, не нужно подменять предмет разговора.
Локации - отдельная тема, не имеющая отношения к хрущам. Исторически хрущи строились везде, в том числе в очень хороших местах. Когда речь заходит о хрущах, местные фанаты бегом подменяют тему на обсуждение локаций.
Когда возникает дилемма, купить хрущ или что то получше но в плохой локации, люди взвешивают все плюсы и минусы и бывает что выбирают хрущ.
Инвалиды покупают костыли и инвалидные коляски, при никто не расхваливает какие они удобные и комфортные.
К хрущу можно купить Жигули, телевизор электрон, пылесос ракета, советские ковры и мебель. Будет неплохой комплект "back in the USSR".
У когось манія величі. Хтось натягує порвані колготки і вчить форумчан,яке житло хороше (25-поверховий економ-новобуд за 20 км від міської межі), а яке погане (все, що в місті, поруч з інфраструктурою і метро).
Вітальєн,я тобі підкажу: крім "хрущовок" є багато гіршого житла,яке теж, за твоїми словами, "нікому не потрібне і скоро впаде".
Це сучасні смарти і радянські "гостінки" площею 12-22 м2. Це дійсно погане і некомфортно житло. Суттєво гірше, ніж "хрущовки" площею 30-56 м2.
Крім того, ще є гуртожитки.
А ще є гаражі, кролятники і курятники, які "теж нікому не потрібні".
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Додано: Нед 18 вер, 2022 12:32
vitaliian написав:
К хрущам ненависти нет, когда их строили это уже было низкокачественное и некомфортно жильё, я помню как мои родители в 80х годах мечтали из хруща переехать в что то поприличнее. Хотя бы в современные панельные 9ти этажки с квадратным залом 20м2 и огромной (кажется 9м2) кухней. Идею откинули из за мутной схемы с обменом и доплатой 3 тыс рублей.
Прошло 40 лет и 5й этаж без лифта, кухня 5-6 м2 выглядит ещё более лютым анахронизмом чем в 80е, неухоженные дворы с вкопанными покрышками, разрисованные парадные с запахом кошек никак не стали более престижными, какими вы их тут хотите презентовать.
Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи. Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.
В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.
дружище, я уже купил себе квартирку в Ирпене в далеком 2017, копил долго и упорно. В результате в марте 2022 года сидел в оккупации с месяц без света, воды, газа, интернета и связи. из дырки от снаряда в стене своей лоджии видел v и z. В итоге на восстановление квартиры оплатил со своего кармана 200к + скидывался всем домом на крышу и фасад. в мерию ходил писать заяву, денег не дали, сказали все будет Украина. На вопрос что зимой делать, ответили Слава Украине. Давай не будем о хрущах и Ирпене. Плавали уже
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Додано: Нед 18 вер, 2022 12:57
Було би краще, якби зазначена особа стала критикувати гостінки і смарти. І гуртожитки.
На жаль, її намертво заклинило на "хрущовках"
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