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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 вер, 2022 09:58
Мизантрóп написав:
обзор. сентябрь.
Стоит смотреть или опять "єксперт" нам расскажет про то, как космические корабли бороздят?
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Додано: Нед 18 вер, 2022 12:32
vitaliian написав:
К хрущам ненависти нет, когда их строили это уже было низкокачественное и некомфортно жильё, я помню как мои родители в 80х годах мечтали из хруща переехать в что то поприличнее. Хотя бы в современные панельные 9ти этажки с квадратным залом 20м2 и огромной (кажется 9м2) кухней. Идею откинули из за мутной схемы с обменом и доплатой 3 тыс рублей.
Прошло 40 лет и 5й этаж без лифта, кухня 5-6 м2 выглядит ещё более лютым анахронизмом чем в 80е, неухоженные дворы с вкопанными покрышками, разрисованные парадные с запахом кошек никак не стали более престижными, какими вы их тут хотите презентовать.
Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи. Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.
В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.
дружище, я уже купил себе квартирку в Ирпене в далеком 2017, копил долго и упорно. В результате в марте 2022 года сидел в оккупации с месяц без света, воды, газа, интернета и связи. из дырки от снаряда в стене своей лоджии видел v и z. В итоге на восстановление квартиры оплатил со своего кармана 200к + скидывался всем домом на крышу и фасад. в мерию ходил писать заяву, денег не дали, сказали все будет Украина. На вопрос что зимой делать, ответили Слава Украине. Давай не будем о хрущах и Ирпене. Плавали уже
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alex2013a90
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Додано: Нед 18 вер, 2022 14:16
vitaliian написав:Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи.
Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.
В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.
Я поражаюсь, в 2022 пришли обстоятельства(война, бензин), которые очень наглядно показали, что пройоп с покупкой в Ирпене - мегабольшой. Думал, что виталиана жизнь научила и человек прямо сейчас пытается исправить свою ошибку с выбором жилья.
А вот и нихера - снова глупые сравнения с автомобилями, советскими телевизорами и т.д. Человек готов умереть, но ошибок не признать.При этом я уверен, что в своем родном городе рассказывает, что "живет в Киеве".
Кстати, насчет китайцев и тойот - родственник продал Джили, которой 9(девять!) лет за 4 тыс, брал новую за 7500.По версии виталиана такую Джили уже на свалку не должны принимать,а не то что за деньги продать. От состояния все зависит(как и у хруща - от состояния, локации). То есть потерял всего 3500 за 9 лет. Теперь посчитай сколько потеряет Прадо за 9 лет, даже если на ней только за хлебом ездить. Думаю, что раз в 10 больше потеряет
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Damien
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Додано: Нед 18 вер, 2022 14:30
alex2013a90 написав: vitaliian написав:
К хрущам ненависти нет, когда их строили это уже было низкокачественное и некомфортно жильё, я помню как мои родители в 80х годах мечтали из хруща переехать в что то поприличнее. Хотя бы в современные панельные 9ти этажки с квадратным залом 20м2 и огромной (кажется 9м2) кухней. Идею откинули из за мутной схемы с обменом и доплатой 3 тыс рублей.
Прошло 40 лет и 5й этаж без лифта, кухня 5-6 м2 выглядит ещё более лютым анахронизмом чем в 80е, неухоженные дворы с вкопанными покрышками, разрисованные парадные с запахом кошек никак не стали более престижными, какими вы их тут хотите презентовать.
Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи. Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.
В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.
дружище, я уже купил себе квартирку в Ирпене в далеком 2017, копил долго и упорно. В результате в марте 2022 года сидел в оккупации с месяц без света, воды, газа, интернета и связи. из дырки от снаряда в стене своей лоджии видел v и z. В итоге на восстановление квартиры оплатил со своего кармана 200к + скидывался всем домом на крышу и фасад. в мерию ходил писать заяву, денег не дали, сказали все будет Украина. На вопрос что зимой делать, ответили Слава Украине. Давай не будем о хрущах и Ирпене. Плавали уже
Сохраните все чеки, запишите расходы - после войны получите компенсацию. Сейчас - не на часи.
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airmax78
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Додано: Нед 18 вер, 2022 14:45
Damien написав: vitaliian написав:Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи.
Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.
В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.
Я поражаюсь, в 2022 пришли обстоятельства(война, бензин), которые очень наглядно показали, что пройоп с покупкой в Ирпене - мегабольшой. Думал, что виталиана жизнь научила и человек прямо сейчас пытается исправить свою ошибку с выбором жилья.
А вот и нихера - снова глупые сравнения с автомобилями, советскими телевизорами и т.д. Человек готов умереть, но ошибок не признать.При этом я уверен, что в своем родном городе рассказывает, что "живет в Киеве".
Кстати, насчет китайцев и тойот - родственник продал Джили, которой 9(девять!) лет за 4 тыс, брал новую за 7500.По версии виталиана такую Джили уже на свалку не должны принимать,а не то что за деньги продать. От состояния все зависит(как и у хруща - от состояния, локации). То есть потерял всего 3500 за 9 лет. Теперь посчитай сколько потеряет Прадо за 9 лет, даже если на ней только за хлебом ездить. Думаю, что раз в 10 больше потеряет
С Прадо неудачный будет пример.
Зависит от того, официал или нет.
В 2007 году на "Японских автомобилях" Прадо-араб стоил около 36 куе 2,7, автомат, без кожи, подогревов, с 2-х рычажной подвеской и тд. Запаска в двух опциях - на задней двери или "под жоп0й". Официал шел в одной комплектации -полной. Кожа, 4.0 (кажется. я могу что-то уже подзабыть), 4-х рычажная подвеска, интеркулер, запаска только "под жоп0й". 70+ куе.
В 2011 я думал продать свою (покупалась за 30+, альтернативно рассматривался Прадо-араб), оказалось, что самое большее на что я мог рассчитывать - 17-18 куе, а Прадо 30-32 куе того-же года выпуска.
То есть, моя упала почти на 50%, а Прадо на 20% даже не упал.
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Додано: Нед 18 вер, 2022 14:51
airmax78 написав: alex2013a90 написав: vitaliian написав:
К хрущам ненависти нет, когда их строили это уже было низкокачественное и некомфортно жильё, я помню как мои родители в 80х годах мечтали из хруща переехать в что то поприличнее. Хотя бы в современные панельные 9ти этажки с квадратным залом 20м2 и огромной (кажется 9м2) кухней. Идею откинули из за мутной схемы с обменом и доплатой 3 тыс рублей.
Прошло 40 лет и 5й этаж без лифта, кухня 5-6 м2 выглядит ещё более лютым анахронизмом чем в 80е, неухоженные дворы с вкопанными покрышками, разрисованные парадные с запахом кошек никак не стали более престижными, какими вы их тут хотите презентовать.
Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи. Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.
В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.
дружище, я уже купил себе квартирку в Ирпене в далеком 2017, копил долго и упорно. В результате в марте 2022 года сидел в оккупации с месяц без света, воды, газа, интернета и связи. из дырки от снаряда в стене своей лоджии видел v и z. В итоге на восстановление квартиры оплатил со своего кармана 200к + скидывался всем домом на крышу и фасад. в мерию ходил писать заяву, денег не дали, сказали все будет Украина. На вопрос что зимой делать, ответили Слава Украине. Давай не будем о хрущах и Ирпене. Плавали уже
Сохраните все чеки, запишите расходы - после войны получите компенсацию. Сейчас - не на часи.
Без экспертизы.
Ничего никто не вернёт. Может по пару тысяч раздадут на е-підтримку.
Это стало ясно, когда вместо помощи устроили марафон, вещавший из ирпенских завалов, а в прямом эфире женщина разгребала завалы на своём балконе
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