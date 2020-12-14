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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10269102701027110272

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 129
1. Не вище 500
16%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
22
4. 901 - 1000
19%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
9%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 09:58

  Мизантрóп написав:обзор. сентябрь.


Стоит смотреть или опять "єксперт" нам расскажет про то, как космические корабли бороздят?
striped
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 12:32

  vitaliian написав:
К хрущам ненависти нет, когда их строили это уже было низкокачественное и некомфортно жильё, я помню как мои родители в 80х годах мечтали из хруща переехать в что то поприличнее. Хотя бы в современные панельные 9ти этажки с квадратным залом 20м2 и огромной (кажется 9м2) кухней. Идею откинули из за мутной схемы с обменом и доплатой 3 тыс рублей.

Прошло 40 лет и 5й этаж без лифта, кухня 5-6 м2 выглядит ещё более лютым анахронизмом чем в 80е, неухоженные дворы с вкопанными покрышками, разрисованные парадные с запахом кошек никак не стали более престижными, какими вы их тут хотите презентовать.

Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи. Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.

В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.

дружище, я уже купил себе квартирку в Ирпене в далеком 2017, копил долго и упорно. В результате в марте 2022 года сидел в оккупации с месяц без света, воды, газа, интернета и связи. из дырки от снаряда в стене своей лоджии видел v и z. В итоге на восстановление квартиры оплатил со своего кармана 200к + скидывался всем домом на крышу и фасад. в мерию ходил писать заяву, денег не дали, сказали все будет Украина. На вопрос что зимой делать, ответили Слава Украине. Давай не будем о хрущах и Ирпене. Плавали уже :|
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 14:16

  vitaliian написав:
Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи. Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.

В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.

Я поражаюсь, в 2022 пришли обстоятельства(война, бензин), которые очень наглядно показали, что пройоп с покупкой в Ирпене - мегабольшой. Думал, что виталиана жизнь научила и человек прямо сейчас пытается исправить свою ошибку с выбором жилья.
А вот и нихера - снова глупые сравнения с автомобилями, советскими телевизорами и т.д. Человек готов умереть, но ошибок не признать.При этом я уверен, что в своем родном городе рассказывает, что "живет в Киеве".
Кстати, насчет китайцев и тойот - родственник продал Джили, которой 9(девять!) лет за 4 тыс, брал новую за 7500.По версии виталиана такую Джили уже на свалку не должны принимать,а не то что за деньги продать. От состояния все зависит(как и у хруща - от состояния, локации). То есть потерял всего 3500 за 9 лет. Теперь посчитай сколько потеряет Прадо за 9 лет, даже если на ней только за хлебом ездить. Думаю, что раз в 10 больше потеряет
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 14:30

  alex2013a90 написав:
  vitaliian написав:
К хрущам ненависти нет, когда их строили это уже было низкокачественное и некомфортно жильё, я помню как мои родители в 80х годах мечтали из хруща переехать в что то поприличнее. Хотя бы в современные панельные 9ти этажки с квадратным залом 20м2 и огромной (кажется 9м2) кухней. Идею откинули из за мутной схемы с обменом и доплатой 3 тыс рублей.

Прошло 40 лет и 5й этаж без лифта, кухня 5-6 м2 выглядит ещё более лютым анахронизмом чем в 80е, неухоженные дворы с вкопанными покрышками, разрисованные парадные с запахом кошек никак не стали более престижными, какими вы их тут хотите презентовать.

Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи. Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.

В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.

дружище, я уже купил себе квартирку в Ирпене в далеком 2017, копил долго и упорно. В результате в марте 2022 года сидел в оккупации с месяц без света, воды, газа, интернета и связи. из дырки от снаряда в стене своей лоджии видел v и z. В итоге на восстановление квартиры оплатил со своего кармана 200к + скидывался всем домом на крышу и фасад. в мерию ходил писать заяву, денег не дали, сказали все будет Украина. На вопрос что зимой делать, ответили Слава Украине. Давай не будем о хрущах и Ирпене. Плавали уже :|

Сохраните все чеки, запишите расходы - после войны получите компенсацию. Сейчас - не на часи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 14:45

  Damien написав:
  vitaliian написав:
Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи. Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.

В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.

Я поражаюсь, в 2022 пришли обстоятельства(война, бензин), которые очень наглядно показали, что пройоп с покупкой в Ирпене - мегабольшой. Думал, что виталиана жизнь научила и человек прямо сейчас пытается исправить свою ошибку с выбором жилья.
А вот и нихера - снова глупые сравнения с автомобилями, советскими телевизорами и т.д. Человек готов умереть, но ошибок не признать.При этом я уверен, что в своем родном городе рассказывает, что "живет в Киеве".
Кстати, насчет китайцев и тойот - родственник продал Джили, которой 9(девять!) лет за 4 тыс, брал новую за 7500.По версии виталиана такую Джили уже на свалку не должны принимать,а не то что за деньги продать. От состояния все зависит(как и у хруща - от состояния, локации). То есть потерял всего 3500 за 9 лет. Теперь посчитай сколько потеряет Прадо за 9 лет, даже если на ней только за хлебом ездить. Думаю, что раз в 10 больше потеряет


С Прадо неудачный будет пример.
Зависит от того, официал или нет.
В 2007 году на "Японских автомобилях" Прадо-араб стоил около 36 куе 2,7, автомат, без кожи, подогревов, с 2-х рычажной подвеской и тд. Запаска в двух опциях - на задней двери или "под жоп0й". Официал шел в одной комплектации -полной. Кожа, 4.0 (кажется. я могу что-то уже подзабыть), 4-х рычажная подвеска, интеркулер, запаска только "под жоп0й". 70+ куе.
В 2011 я думал продать свою (покупалась за 30+, альтернативно рассматривался Прадо-араб), оказалось, что самое большее на что я мог рассчитывать - 17-18 куе, а Прадо 30-32 куе того-же года выпуска.
То есть, моя упала почти на 50%, а Прадо на 20% даже не упал.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 14:51

  airmax78 написав:
  alex2013a90 написав:
  vitaliian написав:
К хрущам ненависти нет, когда их строили это уже было низкокачественное и некомфортно жильё, я помню как мои родители в 80х годах мечтали из хруща переехать в что то поприличнее. Хотя бы в современные панельные 9ти этажки с квадратным залом 20м2 и огромной (кажется 9м2) кухней. Идею откинули из за мутной схемы с обменом и доплатой 3 тыс рублей.

Прошло 40 лет и 5й этаж без лифта, кухня 5-6 м2 выглядит ещё более лютым анахронизмом чем в 80е, неухоженные дворы с вкопанными покрышками, разрисованные парадные с запахом кошек никак не стали более престижными, какими вы их тут хотите презентовать.

Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи. Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.

В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.

дружище, я уже купил себе квартирку в Ирпене в далеком 2017, копил долго и упорно. В результате в марте 2022 года сидел в оккупации с месяц без света, воды, газа, интернета и связи. из дырки от снаряда в стене своей лоджии видел v и z. В итоге на восстановление квартиры оплатил со своего кармана 200к + скидывался всем домом на крышу и фасад. в мерию ходил писать заяву, денег не дали, сказали все будет Украина. На вопрос что зимой делать, ответили Слава Украине. Давай не будем о хрущах и Ирпене. Плавали уже :|

Сохраните все чеки, запишите расходы - после войны получите компенсацию. Сейчас - не на часи.

Без экспертизы.
Ничего никто не вернёт. Может по пару тысяч раздадут на е-підтримку.
Это стало ясно, когда вместо помощи устроили марафон, вещавший из ирпенских завалов, а в прямом эфире женщина разгребала завалы на своём балконе
beee
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 15:06

  rjkz написав:Прадо-араб стоил около 36 куе 2,7, автомат, без кожи, подогревов, с 2-х рычажной подвеской и тд. Запаска в двух опциях - на задней двери или "под жоп0й". Официал шел в одной комплектации -полной. Кожа, 4.0 (кажется. я могу что-то уже подзабыть), 4-х рычажная подвеска, интеркулер, запаска только "под жоп0й". 70+ куе.
В 2011 я думал продать свою (покупалась за 30+, альтернативно рассматривался Прадо-араб), оказалось, что самое большее на что я мог рассчитывать - 17-18 куе, а Прадо 30-32 куе того-же года выпуска.
То есть, моя упала почти на 50%, а Прадо на 20% даже не упал.

Так не может быть, что за 4 года цена упала всего с 36 до 30-32. Скорее всего в 2011 цена на новые арабы была уже далеко не 36. А у Вас при таком падении был скорее всего неликвид какой-то типа француза или итальянца
Я приводил пример в абсолютных величинах - падение 3,5куе за 9 лет у китайца.Все приличные марки в пролете по этому показателю
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 16:03

Damien
Николай как всегда в сферах не связанных с ПГС и ремонтом этих объектов несёт бред
ЕсличЁ Прадо именно в 2007 и покупал
Никаких 70 за официанта и 36 за араба с какими то рычагами не помню
Николаю по устройству авто надо матчасть подтянуть, а то так Дастер с Нивой путать начнёт из за цвета, все Прадо с 96года идут на одинаковой по железу подвеске, и даже Лёхус GX идёт на такой же.
А что это за Джили за 7,5куе было новой куплена в 2013м году? Может немного ошиблись по году - купили её за 7,5 летом 2014го,когда дилер был рад сдыхаться от неликвида хоть по старой гривневой цене, а курс подходил к 15ти( и кто купил по 12-13-https://www.xvideos.com/video34714331/realitykings_-_euro_sex_parties_-_anissa_kate_choky_ice_-_one_for_all14..: начинали жалеть что купили...так мало :mrgreen: ) и просто допустим те 90000грн за МК пересчитали как им удобней?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 16:03

  Damien написав:
  rjkz написав:Прадо-араб стоил около 36 куе 2,7, автомат, без кожи, подогревов, с 2-х рычажной подвеской и тд. Запаска в двух опциях - на задней двери или "под жоп0й". Официал шел в одной комплектации -полной. Кожа, 4.0 (кажется. я могу что-то уже подзабыть), 4-х рычажная подвеска, интеркулер, запаска только "под жоп0й". 70+ куе.
В 2011 я думал продать свою (покупалась за 30+, альтернативно рассматривался Прадо-араб), оказалось, что самое большее на что я мог рассчитывать - 17-18 куе, а Прадо 30-32 куе того-же года выпуска.
То есть, моя упала почти на 50%, а Прадо на 20% даже не упал.

Так не может быть, что за 4 года цена упала всего с 36 до 30-32. Скорее всего в 2011 цена на новые арабы была уже далеко не 36. А у Вас при таком падении был скорее всего неликвид какой-то типа француза или итальянца
Я приводил пример в абсолютных величинах - падение 3,5куе за 9 лет у китайца.Все приличные марки в пролете по этому показателю


Нет, у меня японец SUV официал, но не прадо.
Я это связываю с 2-мя причинами - на рынке бу авто "среднюю" цену на Прадо "тянут" вверх те немногие официалы, которые продаются и они как раз теряют много. Второе, прадо - это хорошая машина, но еше это понты. Как ни смешно, именно нежелание "колотить понты" стало одним из факторов покупки чуть скромнее машины за почти те-же деньги. Но для желающих понтов - это фактор ЗА переплатить.
Покупать-же официал за 70+ куе в то время (да и сейчас) - верх финансового идиотизма . В то время на арабском и американских рынках стоил около 26 куе.
Вернее не так - Прадо на арабии стоил 26 куе, а так-же РАВ и Кэмри, в США 26+ Кэмри и РАВ, а Прадо не представлен, но Крузер опять-таки был 26+.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 16:07

  барабашов написав:Damien
Николай как всегда в сферах не связанных с ПГС и ремонтом этих объектов несёт бред
ЕсличЁ Прадо именно в 2007 и покупал
Никаких 70 за официанта и 36 за араба с какими то рычагами не помню
Николаю по устройству авто надо матчасть подтянуть, а то так Дастер с Нивой путать начнёт из за цвета, все Прадо с 96года идут на одинаковой по железу подвеске, и даже Лёхус GX идёт на такой же.
А что это за Джили за 7,5куе было новой куплена в 2013м году? Может немного ошиблись по году - купили её за 7,5 летом 2014го,когда дилер был рад сдыхаться от неликвида хоть по старой гривневой цене, а курс подходил к 15ти( и кто купил по 12-13-https://www.xvideos.com/video34714331/realitykings_-_euro_sex_parties_-_anissa_kate_choky_ice_-_one_for_all14..: начинали жалеть что купили...так мало :mrgreen: ) и просто допустим те 90000грн за МК пересчитали как им удобней?


НЕ, с другом вместе выбирали, он купил в "Японских автомобилях", я купил официал, но не Тойоту. На сайте Тойты читал про комплектацию официала.
Рассматривал вариант привоза самому. 26 куе+ 850 доставка+ 4 куе растаможка от какого-то левого чувака. Решил не рисковать.
rjkz
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  #<1 ... 10269102701027110272
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