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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 вер, 2022 17:19
alex2013a90 написав:
Давай не будем о хрущах и Ирпене
неадекват? Я об Ирпене вчера и сегодня ни слова не писал. К чему ты сюда Ирпень приплёл я хз. Если ты не знаешь разрушения чьих рук дело, я тебе тоже не помогу.
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