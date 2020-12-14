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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 вер, 2022 17:19
alex2013a90 написав:
Давай не будем о хрущах и Ирпене
неадекват? Я об Ирпене вчера и сегодня ни слова не писал. К чему ты сюда Ирпень приплёл я хз. Если ты не знаешь разрушения чьих рук дело, я тебе тоже не помогу.
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vitaliian
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Додано: Нед 18 вер, 2022 18:43
alex2013a90 написав: vitaliian написав:
К хрущам ненависти нет, когда их строили это уже было низкокачественное и некомфортно жильё, я помню как мои родители в 80х годах мечтали из хруща переехать в что то поприличнее. Хотя бы в современные панельные 9ти этажки с квадратным залом 20м2 и огромной (кажется 9м2) кухней. Идею откинули из за мутной схемы с обменом и доплатой 3 тыс рублей.
Прошло 40 лет и 5й этаж без лифта, кухня 5-6 м2 выглядит ещё более лютым анахронизмом чем в 80е, неухоженные дворы с вкопанными покрышками, разрисованные парадные с запахом кошек никак не стали более престижными, какими вы их тут хотите презентовать.
Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи. Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.
В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.
дружище, я уже купил себе квартирку в Ирпене в далеком 2017, копил долго и упорно. В результате в марте 2022 года сидел в оккупации с месяц без света, воды, газа, интернета и связи. из дырки от снаряда в стене своей лоджии видел v и z. В итоге на восстановление квартиры оплатил со своего кармана 200к + скидывался всем домом на крышу и фасад. в мерию ходил писать заяву, денег не дали, сказали все будет Украина. На вопрос что зимой делать, ответили Слава Украине. Давай не будем о хрущах и Ирпене. Плавали уже
А вы уверены, что в городском бюджете на 2022 год были предусмотрены статьи расхода на компенсацию ремонта от последствий боевых действий? Или Вы думаете, что в первую очередь деньги государство должно тратить на такие компенсации, ну а что останется на закупку оружия для ЗСУ, зарплаты военным, пенсии, выплаты инвалидам и т. д.? Государство тратит 50% бюджета на оборону, урезало социальные статьи расходов, сейчас стоит вопрос выживания страны, а вы обижаетесь, что вам не компенсировали ремонт вашей частной собственности. Я вообще считаю, что государство должно содержать государственные институции и платить пенсионерам и инвалидам, остальные должны за свой счет решать свои проблемы. Иначе не будет ни государства ни собственности.
Востаннє редагувалось reus
в Нед 18 вер, 2022 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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