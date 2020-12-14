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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 вер, 2022 17:19
alex2013a90 написав:
Давай не будем о хрущах и Ирпене
неадекват? Я об Ирпене вчера и сегодня ни слова не писал. К чему ты сюда Ирпень приплёл я хз. Если ты не знаешь разрушения чьих рук дело, я тебе тоже не помогу.
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vitaliian
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Додано: Нед 18 вер, 2022 18:43
alex2013a90 написав: vitaliian написав:
К хрущам ненависти нет, когда их строили это уже было низкокачественное и некомфортно жильё, я помню как мои родители в 80х годах мечтали из хруща переехать в что то поприличнее. Хотя бы в современные панельные 9ти этажки с квадратным залом 20м2 и огромной (кажется 9м2) кухней. Идею откинули из за мутной схемы с обменом и доплатой 3 тыс рублей.
Прошло 40 лет и 5й этаж без лифта, кухня 5-6 м2 выглядит ещё более лютым анахронизмом чем в 80е, неухоженные дворы с вкопанными покрышками, разрисованные парадные с запахом кошек никак не стали более престижными, какими вы их тут хотите презентовать.
Люди предпочитают ездить за 20 км на работу, чем покупать хрущи. Это как китайское авто, дёшево в покупке, местами неплохо блестит, а когда продавать оказывается, что... покупателей нет, даже если продавать очень дёшево.
В итоге уже гниют где то на свалке черри амулеты и еастар, которые в 2006 году покупали такие счастливые коллеги по работе. А кто тогда купил Прадо или кемри, даже сейчас может их быстро и за нормальные деньги продать.
дружище, я уже купил себе квартирку в Ирпене в далеком 2017, копил долго и упорно. В результате в марте 2022 года сидел в оккупации с месяц без света, воды, газа, интернета и связи. из дырки от снаряда в стене своей лоджии видел v и z. В итоге на восстановление квартиры оплатил со своего кармана 200к + скидывался всем домом на крышу и фасад. в мерию ходил писать заяву, денег не дали, сказали все будет Украина. На вопрос что зимой делать, ответили Слава Украине. Давай не будем о хрущах и Ирпене. Плавали уже
А вы уверены, что в городском бюджете на 2022 год были предусмотрены статьи расхода на компенсацию ремонта от последствий боевых действий? Или Вы думаете, что в первую очередь деньги государство должно тратить на такие компенсации, ну а что останется на закупку оружия для ЗСУ, зарплаты военным, пенсии, выплаты инвалидам и т. д.? Государство тратит 50% бюджета на оборону, урезало социальные статьи расходов, сейчас стоит вопрос выживания страны, а вы обижаетесь, что вам не компенсировали ремонт вашей частной собственности. Я вообще считаю, что государство должно содержать государственные институции и платить пенсионерам и инвалидам, остальные должны за свой счет решать свои проблемы. Иначе не будет ни государства ни собственности.
Востаннє редагувалось reus
в Нед 18 вер, 2022 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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reus
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Додано: Нед 18 вер, 2022 20:33
reus написав:
Я вообще считаю, что государство должно содержать государственные институции и платить пенсионерам и инвалидам, остальные должны за свой счет решать свои проблемы. Иначе не будет ни государства ни собственности.
А разве у нас не так происходит? Но правда, при этом всё одно нет ни государства, ни собственности.
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Richi
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Додано: Нед 18 вер, 2022 20:54
Richi написав: reus написав:
Я вообще считаю, что государство должно содержать государственные институции и платить пенсионерам и инвалидам, остальные должны за свой счет решать свои проблемы. Иначе не будет ни государства ни собственности.
А разве у нас не так происходит? Но правда, при этом всё одно нет ни государства, ни собственности.
Если бы не было государства, то рашисты оккупировали бы всю Украину и многие бы потеряли не только собственность, но и свободу, и жизнь на всей территории Украины! Слава Богу, есть! Или вы считаете, что государство должно существовать для того, чтобы финансово удовлетворять все ваши хотелки во время войны? Вообще, мне сложно представить степень цинизма и морально-этический уровень людей, которые имея здоровье, ум, руки, навыки, профессию и т. д. что-то требуют от государства во время войны, в то время, когда другие отдают здоровье и жизни для этой страны!
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reus
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_Klim
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